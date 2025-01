Ancelotti: “Con Vinicius se desvía el tiro al llamarle provocador”

“Estamos encantados con Vinicius”, dice Carlo Ancelotti para cortar de raíz los reproches sobre su actitud. Le defiende a capa y espada y recurre a que él, como el jugador, oye los insultos que recibe en los campos y “es desviar el tiro de lo que pasa cuando se dice que es él el provocador". No está de acuerdo con los dos partidos de sanción recibidos, “no es correcta”. No quiere “comentar” el ‘caso Pau y Olmo’ y halaga al Mallorca y a Arrasate, rival al que respetan. Para el italiano ganar la Supercopa añadirá “motivación y compromiso” para el resto de la temporada y confirmará “la buena dinámica” en la que están.

Vinicius y Arrasate

“Como él, oigo lo que pasa en los campos, los insultos que recibe. Sigo pensando que la sanción de dos partidos no es correcta”, subraya el italiano, que zanja corregir esos impulsos que le perjudican: “Estamos encantados con él en todos los aspectos”. “Cuando se habla de que es Vinicius el que provoca es desviar el tiro de los insultos que recibe”, asegura y cierra un asunto que le incomoda, como cuando le pregunta por qué opina del ‘caso Olmo y Pau’: “No quiero comentar, no quiero hablar”

“Nuestro estilo no va a cambiar ante el Mallorca. Dos equipos que nos conocemos muy bien. Va a ser muy competido”, augura, y agrega: “Les tenemos mucho respeto, defienden muy bien y están bien organizados. Arrasate tiene la misma idea que tengo de cómo tiene que ser un entrenador: aprovechar las características de los jugadores”. Asegura que su equipo es diferente al que empató a uno en la Liga en Mallorca: “Veo mucho mejor al equipo, pero cada partido tiene sus dificultades. Este grupo prepara muy bien este tipo de encuentros. No tendremos problema de actitud ni de compromiso”.

Aviso del italiano al Mallorca

El italiano no da demasiada importancia a que hayan eliminado la prórroga en caso de empate tras los 90 minutos: “No cambia mucho, sales a ganar y si no lo consigues vas a la tanda de penaltis. Eso sí, evitar una prórroga está bien”. Cree que el formato de la Supercopa de España “es bueno para el fútbol español y sus equipos”, y que jugarlo en Arabia Saudí “es una oportunidad para todos los aficionados”, aunque se centra en los suyos: “Aquí tenemos un montón y van a poder ver al equipo de cerca”.

Y avisa al Mallorca: “Cuando hay un título en juego este equipo mantiene la concentración muy alta. Tras una semana de descanso los jugadores lo han aprovechado para intentar empezar el año 2025 bien. Esta es una competición importante. La que ganamos en 2022 y 2024 nos trajo mucha motivación y esperamos que si ganamos nos traiga lo mismo para el resto de la temporada”. Y acaba informando que Alaba podría volver a jugar un partido en “una semana o diez días”.