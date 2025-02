Ancelotti: “Vinicius fue un capitán de verdad”

Carlo Ancelotti tuvo una comparecencia plácida sin que le preguntasen por los árbitros, por Tebas o por polémicas y se centró en asuntos deportivos. Adelantó que Valverde es baja ante el Betis, ante el que se juegan “tres puntos vitales” en la Liga. Aseguró que Asencio ha superado los gritos de “muérete” que sonaron en Anoeta, que Vinicius “fue un capitán de verdad” ante la Real Sociedad, que tiene relevos para las bajas de Bellingham, Ceballos y Valverde en el centro del campo y que no piensa en el partido de Champions del martes ante el At. Madrid.

Kroos bromeó con Vinicius en redes sociales señalando que siendo capitán puede hablar con los árbitros, pero Ancelotti negó que vaya a seguir siéndolo: “Los capitanes ya están elegidos. Vinicius lo fue ante la Real Sociedad y eso le dio más responsabilidad, fue un capitán de verdad y todos lo han apreciado”. El brasileño destapó su compromiso con un nuevo registro defensivo, para intentar ser más completo. “Está ayudando mucho. Los delanteros están trabajando bien, ayudan al equipo para ser más sólidos. Eso sí, no creo que como entrenador vea a Vinicius de mediocentro…”, dijo con una sonrisa.

Vinicius y Asencio

“Hemos hablado muchas veces con Vinicius y con todo el equipo en que debemos tener más compromiso defensivo y están de acuerdo. Creo que el chip ha cambiado de manera evidente desde el partido ante el Atlético de Madrid”, subrayó el italiano, que adelantó la ausencia de Valverde, “por unas pequeñas molestias, pero volverá el martes”. También adelantó entre bromas el regreso de Mbappé tras un pequeño problema en la boca: “La muela ha desaparecido, del resto está bien. Creo que no recuperará la muela pero sí está listo para jugar”.

“Asencio está bien. Es normal que le afectara los gritos que escuchó. Pasó algo que no tiene que pasar pero actuó el protocolo, que estuvo bien aplicado. Si vuelve a pasar, que lo apliquen igual de bien”, dijo. Aseguró que cuando tenga que ponerlo lo hará “sin pensar nada más, porque los insultos no deben pasar”. “Como lateral, es distinto a las características que tienen Lucas o Valverde, pero tiene empuje para jugar con un extreme abierto como Rodrygo”, subrayó.

Antony, Camavinga y Ceballos

No quiso valorar el perdón del Comité de Competición a Antony: “No me toca eso, solo considero que la sanción a Bellingham es una injusticia”. Ante el Betis no tendrá a Bellingham, Valverde y el último en caer, Ceballos, dejando bajo mínimos la medular. Ve capaz a Camavinga de hacer la labor que hacía el andaluz o Modric, a los dos que estaba alternando en la medular.

“Se olvidan de que Camavinga jugó la final de Champions y que puede hacer ese papel. Fue el pivote con Kroos. Está listo, tiene calidad para hacerlo como Modric, Valverde o Tchouameni. Es una pena la lesión de Ceballos, que estaba aportando mucho con calidad, compromiso y actitud”, se lamentó.

Modric y el Betis

Preguntado si Modric podría jugar dos partidos seguidos, algo que últimamente intenta evitar, el italiano cree que sí: “Claro que puede hacerlo. Es uno de los pocos sin lesiones. Está muy bien físicamente, bien entrenado y en muy buena condición física. No veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos. Los dato que tenemos es que está bien preparado”.

Respeto total al Betis: “No me preocupa las bajas que tenemos, me preocupan nuestras fuerzas y las del rival, que lucha y compite, un partido en el que puede pasar de todo”. “Llegamos en una buena dinámica y ellos también. Es un equipo bien organizador, trabajado, con calidad individual y colectiva. Va a ser muy complicado, hay mucho en juego para los dos”, subrayaba, y agregaba: “Pondré el mejor equipo posible, son tres puntos vitales para la Liga, sin pensar qué puede pasar el martes”.