Ancelotti, cada vez más cuestionado

Carlo Ancelotti tiene el favor del madridismo, pero su trabajo empieza a rayar a una afición que lleva una temporada sufriendo. El equipo tiene graves problemas para elaborar el juego, con un fútbol inconexo que se repite partido tras partido y que empieza a hartar a una afición que le quiere mucho, pero que empieza a pedir su relevo por lo mal que se lo hace pasar.

No le hacen caso

El italiano habla antes de los partidos y ve el vaso medio lleno. Defiende a sus jugadores, pero no recibe en el campo la misma respuesta. Su mensaje ha dejado de calar y la implicación aparece solo cuando las cosas se ponen feas.

Da lo mismo que Ancelotti trace un plan en cada partido, porque sobre el campo nunca se cumple lo que pide. Es una demostración de que a los jugadores les entran sus órdenes por un oído y les salen por el otro. Es cierto que acumulan cansancio, pero ahí está él para sentarlos si no responden. Pero no lo hace.

Ancelotti y Alguacil, en Copa del Rey / EFE

Ancelotti se defiende diciendo que siguen vivos en todas las competiciones. Lo hace en cada comparecencia, pero el equipo responde a latigazos de sus estrellas y no por fútbol, algo que tiene desesperada a la afición.

Al italiano solo le preocupa que el equipo defienda, que se impliquen sin balón, pero es la temporada que ha encajado más goles a estas alturas desde que es entrenador del Real Madrid. Un dato que deja a las claras el poco caso que le hacen.

La defensa le estalló en la cara

Ante la Real Sociedad decidió poner una defensa inédita. Juntó en la banda izquierda a Alaba, lejos de su mejor versión, y reconvirtió a Camavinga en lateral por Fran, que está respondiendo cada vez que juega. Una decisión que nadie entendió y que acabó estallándole en la cara. Además, repitió con Lucas Vázquez de lateral en lugar de poner a Valverde para jugar una semifinal de Copa.

La Real Sociedad se aprovechó para acariciar la hazaña ante tan escasa resistencia. Ancelotti acabó cambiando toda la defensa y puso a los jugadores que tenía que haber puesto desde el inicio. Valverde, Tchouameni (o Asencio), Rudiger y Fran García. A partir de ahí se instaló la coherencia, el equipo fue más sólido.

A esto añadió un ataque inédito con los tres brasileños, pero quitó al que amenazaba más, Endrick, en lugar de a Rodrygo, que se dedicó a defender para ayudar la endeblez de Lucas Vázquez y se olvidó de atacar, o a Vinicius, que solo reaccionó cuando le amenazó con sentarlo si no defendía. En definitiva, el once de Ancelotti no funcionó al igual que no funciona el juego del equipo y su crédito se sigue agotando.