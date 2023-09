Ancelotti: "No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo para que venga Mbappé"

El italiano no quiso explayarse en la situación del francés, del que recordó es jugador del PSG Ancelotti no aclaró quién será el relevo de Vinicius ante el Getafe y elogió el carácter de Bellingham

"No veo qué sentido tiene eso. No hablo de Mbappé, porque es un jugador del PSG y respetamos a todos los que están fuera". Carlo Ancelotti ha sido tajante sobre la posible llegada del francés al Madrid. El italiano ha vuelto a demostrar cintura cuando le han preguntado si estaba cansado del ruido que genera Mbappé y el mercado de fichajes cada verano.

"Lo que puedo decir, como aficionado de mi equipo, es que lo vivo con mucha ilusión cada verano. Porque cada uno tiene la ilusión de que va a ser un año espectacular. Ha pasado muchas veces y ojalá este, otra vez". En este sentido institió que está satisfecho con la plantilla que tiene para competir por todo. "La plantilla es completa, competitiva. Podemos encontrarnos problemas a lo largo de la temporada, pero estoy muy contento. Hay equipo para competir con cualquiera", insistió.

Uno de los fichajes que ha tenido más impacto es el de Bellingham, un futbolista del que destaca su caracter y que jugará su primer partido de Liga en el Bernabéu este sábado ante el Getafe. "¿El estreno de Bellingham en el Bernabéu? Es un jugador enorme y tiene muchísimas ganas. Será un día especial, pero tiene mucha personalidad".

El remplazo de Vinicius

Una de las grandes cuestiones ahora es ver cómo resuelve Ancelotti la baja de Vinicius. Este mediodía ha sido prudente: "Joselu, Brahim... incluso algún interior, porque no tenemos la necesidad de jugar con tres delanteros. No tenemos a nadie como Vinicius, eso es así. Si juega Joselu utilizaremos más centros y Brahim, fútbol entre líneas. Será adaptarnos, pero no cambiar el sistema".

Es más, Ancelotti destacó las posibilidades de Rodrygo para mezclarse bien con cualquier delantero de la plantilla. "Tiene una calidad inusual: ser capaz de hacer muchas cosas. Jugando por la izquierda puede ser más efectivo, pero entre líneas y como delantero lo ha hecho muy bien. Rodrygo es un jugador muy completo".