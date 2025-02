Ancelotti: "Estoy más tranquilo con los arbitrajes europeos"

Carlo Ancelotti se mantiene firme en su cruzada contra los árbitros. Lejos de hacer autocrítica por el pobre bagaje del Real Madrid en las últimas tres jornadas de Liga (dos puntos sumados de los últimos nueve), el entrenador italiano aprovechó la rueda de prensa previa al trascendental encuentro frente al Manchester City para volver a mostrar su malestar con las actuaciones de los colegiados españoles y mostrarse tranquilo con la Champions porque "en Europa hay menos intervenciones del VAR".

"No tengo nada que decir. Ya he opinado de lo que está pasando, es algo bastante sorprendente. No tengo nada que añadir en este sentido. No estamos contentos de lo que ha pasado contra Osasuna y contra Atlético. Son tres partidos en los que nos han perjudicado unas decisiones que todavía no entendemos", respondió 'Carletto' al ser preguntado por la polémica arbitral en las últimas jornadas de Liga.

Ancelotti no tuvo ningún problema en reconocer que se siente más cómodo con los colegiados de la Liga de Campeones. "Habla la estadística. En Europa hay menos polémica y menos intervenciones del VAR, solo lo hace cuando es necesario. En la Champions pitan los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta", valoró el míster merengue, que insistió en el hecho de que el Real Madrid ha perdido el liderato de Primera División porque "en los últimos tres partidos se han cometido errores bastante claros".