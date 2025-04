Ancelotti, muy tocado y cerca del fin de ciclo

El batacazo del Real Madrid ante el Arsenal en los cuartos de final de la Champions League tendrá consecuencias. Entre los que quedan más tocados tras la eliminatoria se encuentra la figura de Carlo Ancelotti, que ya estaba en entredicho en los últimos meses y que recibió un golpe prácticamente mortal en lo que respecta a su continuidad.

El Madrid, que tenía que intentar el milagro y remontar los tres goles de la ida, necesitaba mucho más que el corazón y los cojones de los que habló el italiano en rueda de prensa. Lo que le faltó al equipo blanco fue, por encima de todo, fútbol.

Ese es el gran debe del técnico esta temporada. Con la llegada de Mbappé parecía que el Real Madrid había logrado una plantilla prácticamente invencible, que aspiraba no solo a ganar todas las competiciones, sino también dominarlas.

Sin embargo, la temporada del equipo ha sido una decepción monumental, especialmente en la Champions League, competición fetiche del equipo madridista. Tras sufrir duras derrotas en la fase de grupos ante Lille y Milan, tuvo que pasar por la repesca, donde tuvo su momento de mayor lucidez ante el Manchester City. Logró eliminar sufriendo al Atlético de Madrid, pero el Arsenal sacó a relucir todas sus carencias.

Carlo Ancelotti, durante su rueda de prensa previa al partido / DPA vía Europa Press

No hubo remontada y el Madrid volvió a dejar en evidencia que tiene muchos defectos estructurales. El equipo no ha logrado desplegar buen juego y dominar los partidos salvo un tramo en el que Ceballos parecía llevar en volandas a sus compañeros.

Ancelotti no ha encontrado soluciones a la baja de Toni Kroos, ha apostado por futbolistas cuyo rendimiento se ha puesto en duda, como Lucas Vázquez o David Alaba, y por encima de todo no ha logrado engrasar la máquina ofensiva que podría ser este equipo, viendo como Vinicius y Bellingham bajaban su rendimiento respecto a la pasada temporada y Mbappé no brillaba salvo en partidos contados.

La situación de Carlo Ancelotti

La eliminación ante el Arsenal debería ser definitiva para Ancelotti. A pesar de que el italiano tiene contrato hasta final de temporada y que ha recalcado en varias ruedas de prensa que cuenta con el apoyo del club, la realidad es que desde la directiva del Real Madrid cada vez tienen más claro que esto ha sido el fin del ciclo del italiano.

Xabi Alonso, principal candidato a ocupar el puesto de Ancelotti / EFE

Mucho tendría que cambiar la cosa entre la final de Copa del Rey y el tramo que queda de Liga para que hubiera un cambio de opinión. Evidentemente, Ancelotti tendría que ganar los dos títulos, pero esto va mucho más allá, se trata de un tema de sensaciones y en el Madrid la sensación es que pocas cosas funcionan. Lo que parece más probable es que el técnico dé por finalizada su etapa en los clubes y termine en la selección de Brasil, que lleva años tentándole y que, viendo la situación, se lanzará a por su contratación.

Xabi Alonso, que lleva sonando toda la temporada con fuerza, tiene un año más de contrato, pero los contactos entre el tolosarra y el Real Madrid ya se han producido durante esta temporada. Si como parece el exjugador madridista puede salir a final de esta temporada, parece claro que habrá cambio en el banquillo blanco este mismo verano. De momento, tras el partido Ancelotti no quiso hablar de su futuro, consciente de que pronto se podría tomar una decisión.

A pesar de que el actual entrenador del Bayer Leverkusen es el favorito para ocupar el cargo, en los últimos días ha aparecido con fuerza el nombre de Jürgen Klopp. En Sport ya anunciamos que el alemán suena en los palcos del Bernabéu como opción, mientras que desde Brasil UOL Esporte advirtió que el alemán no está contento con su trabajo en Red Bull y que podría plantearse un cambio de aires si le llama la selección de Brasil o el Real Madrid.