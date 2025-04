Ancelotti: “Nuestra temporada pasa por ganar al Barça”

La victoria contra el Athletic ha dado tranquilidad a Carlo Ancelotti, que sigue en la pelea. “Nuestra temporada pasa por ganar al Barça”, dice sin olvidarse del Getafe, un rival ante el que se juegan “mucho”. Considera “exagerado” que les den como víctima en la final de Copa, y adelanta que cambiará “algo” tras las dos experiencias negativas de esta temporada.

No se queja de tener un día menos de descanso para la final de Sevilla, pero sí “de jugar a las 21,30, una hora en la que mucha gente estará dormida”, aunque espera que no sean sus jugadores. “Estoy muy bien con el club”, dice sobre su incierto futuro, “porque en fútbol puede pasar de todo”. Se define como un técnico de mano izquierda porque parte de “respetar y ser respetado como persona”.

El Barça

“¿Ganar al Barça la Liga y la Copa? En el fútbol todo es posible, yo no me sorprendo, todo puede pasar”, subraya el italiano, que sentencia: “Nuestra temporada pasa por ganar al Barcelona los dos partidos que nos quedan, es la única duda que no tenemos. La idea es salir de Getafe focalizados en la final de Copa. Tenemos confianza de que podemos hacerlo, pero hay que cambiar algo y lo haremos”.

Afirma que no se queja “de tener un día menos de descanso que el Barcelona”, y explica que no había otra porque el Athletic había jugado el jueves en Europa, pero sí se lamenta del horario: “Me quejo de la hora del partido, a esa hora hay mucha gente que está ya durmiendo y espero que no sean mis jugadores”, dice sonriendo. Y acaba con una sentencia: “Meter al Madrid como víctima en la final de Copa me parece exagerado. Una final es siempre imprevisible”.

Su futuro

El italiano sigue mostrando su empatía hacia el club cuando le preguntan si le gustaría cumplir el año que le queda de contrato para tomarse la revancha después de esta temporada. “No tengo ninguna revancha contra nadie ni nada, me encanta este banquillo, me encantó la primera etapa y ahora la segunda. Mi objetivo es llegar lo más lejos posible. Si termina ahora, me quitaré el sombrero con este club. Nada más”.

“Estoy muy bien con el club. Somos conscientes de que está siendo un año complicado”, dice, y al hilo de un libro que escribió afirma seguir viviendo “una luna de miel” en el Madrid: “Estoy contento y feliz, con mucha presión, pero el estrés es gasolina para mí. No me molesta me da más energía para pensar más y mejor las cosas”.

Está considerado un técnico de mano izquierda y lo explica: “Intento mostrar lo que soy en las relaciones con las personas. Mi carácter es tener una relación abierta y estar al mismo nivel que la otra persona con respeto y ser respetado. Si soy un entrenador con mano izquierda es porque nadie ha tenido una relación conmigo de mano derecha: ni mi padre, profesores, entrenadores… No soy capaz de sacar el látigo. Si un club quiere a un entrenador así que fiche a otro. Para mí no es la manera”.

Getafe y novedades

Del partido de esta noche dijo que “todos saben cómo juega Getafe. Es un equipo intenso, organizado, con muchos duelos, fuertes”, y afirma que están “listos y preparados”, porque a medida que se acerca el final de temporada “más importante es cada partido”. “Nos jugamos mucho y queremos seguir adelante”, agrega, y no sabe si hará o no rotaciones, pero no por la final de Copa el sábado: “Algunos siguen un poco cansados, es normal. Mañana veremos”. Anunció que “Mbappé y Mendy no están listos, pero estarán disponibles el sábado”.

Asume su “responsabilidad” por no encontrar “más equilibrio en el juego” de su equipo: “La idea de juego ha cambiado con jugadores de otras características. Buscamos el equilibrio y eso ha hecho que hayamos tenido dificultades en ganar. De todas formas, la evaluación hay que hacerla al final de temporada”. Explicó porque pone a Camavinga en lugar de a Fran García: “Tienen características distintas. Camavinga está más acostumbrado a jugar por dentro, y Fran más por la banda. Por ahí tiene más dificultad con Vinicius por fuera”.