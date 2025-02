Ancelotti: "Tebas falta el respeto a millones de madridistas"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa, que les enfrentará este miércoles a la Real Sociedad (21:30 horas) en Donosti. Una eliminatoria a doble partido antes de alcanzar la final que se disputará en La Cartuja el 26 de abril.

El lunes durante los 'Desayunos Deportivos' de 'Europa Press', el presidente de LaLiga se refirió a las quejas del Real Madrid en relación con el arbitraje de la siguiente manera: "Cuando digo que el Madrid es un club llorón, a los datos objetivos me remito. Yo soy madridista hibernado, ya lo he dicho más de una vez. Se creen que hay una conspiración mundial contra el Real Madrid y que todo el mundo está en contra de sus proyectos. Es una manía persecutoria que no es verdad. Aquí se ha construido un relato que no es verdad. Es por lo que yo digo que es un club llorón. Florentino estuvo ocho meses en la junta directiva de la RFEF y no dijo nada del caso Negreira. No hicieron nada. Si ganan es gracias a ellos, pero si pierden es que hay una conspiración arbitral contra ellos. Empiezo a sentir vergüenza de lo que he vivido como madridista en esta época".

Por estas declaraciones ha sido preguntado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo copero. El técnico italiano entró al trapo y fue crítico con las palabras de Tebas. "Tebas habla demasiado del Real Madrid. Desde que estoy aquí... Falta el respeto a muchos madridistas hablando así. Hay temas más importantes y tenia que enfocarse más en resolver los problemas del fútbol español", comentó el entrenador.

Pero no se quedó ahí: "No se que vergüenza tiene. Creo que todos están orgullosos de ser aficionados de este club", añadió. También fue preguntado por la actitud de Tebas respecto a presidentes de otras Ligas. "No recuerdo. Es un conflicto. En el Milan, el presidente de la Liga era Galliani y yo no lo puedo tocar. Para mí, Galliani es el mejor director del mundo", concluyó.