Ancelotti tajante sobre su futuro en el Real Madrid: "Tengo..."

Tras la dura derrota por 3-0 ante el Arsenal en los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid se enfrenta a un nuevo reto en Liga: el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15h. En la previa de este encuentro, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en Valdebebas y fue preguntado por su futuro al frente del banquillo del club blanco.

"Esto es una pregunta que no tengo que contestar porque el contrato es bastante claro. Yo tengo otro año y del futuro hablaremos a final de temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobretodo en momentos de dificultad", respondió el técnico italiano cuando fue cuestionado por su continuidad.

Ancelotti se escudó en el contrato como recurso para acallar los rumores sobre su futuro y en un contexto complicado tras el estrépito ante un Arsenal que dejó al Madrid desmontado e indefenso. Ahora trata de recomponer el equipo para la Liga e intentar coger fuerzas para vender una remontada.

El italiano analizó la derrota y abrió la puerta a que el equipo se levante: "Cada derrota es siempre lo mismo. Cuando pierdes un partido son momentos difíciles, tienes que pensar en cómo darle la vuelta y focalizarte en lo que viene. Afortunadamente el fútbol es así, después de una derrota uno tiene la oportunidad de volver. Creo que el equipo ha entrenado muy bien y está focalizado para ganar", explicó el técnico.

Ancelotti dejó claro que el partido contra el Alavés será un termómetro de la situación del equipo ante el mayúsculo reto de intentar remontar ante el Arsenal: "En el vestuario hablamos de hacer un buen partido mañana, intentar ganarlo y darlo todo. Es fundamental volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos".