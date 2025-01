Ancelotti: “¿Sumar 5 puntos de 21? Mejor no hacerlo en el Real Madrid”

Un Ancelotti al ataque contra las palabras de Simeone, recordándole “la historia de 125 años del Madrid, que son espinas que duelen”, y no elude el tiro cuando le preguntan dónde estaría si tuviese los números de Flick, sumar 5 de 21 puntos: “Mejor no contesto”. Aseguró que se siente “respaldado” por el club, que la Liga llega “a un momento importante”, asume la responsabilidad de que su “equipo juegue bien”, acepta los pitos del Bernabéu, pero recordó que siguen “vivos”. Se quejó del horario puesto ante el Celta en enero, 21,30 h., y está contento con la respuesta de Endrick; de Mbappé, que “su nivel sube en cada partido”, y cree que Vinicius “ha aprendido” y ya no es tan impetuoso.

Simeone y Flick

"Me comentaron de episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay hace 100 años… no sé qué les sorprende”, contestó Simeone por el penalti perdonado contra el Madrid ante el Celta. “Son cosas que se dicen para la galería. Todo el fútbol es consciente de lo que ha representado el Real Madrid en sus 125 años de historia. Todo el mundo del futbol lo tiene muy claro, es posible que sean espinas que duelen”, le respondió Ancelotti, que dribló el dato de los 5 puntos sumados por Flick en la Liga de 21 disputados: “Mejor que no te conteste. A cada uno lo suyo. Es mejor no tener este problema en este banquillo que tenerlo en otros”.

El italiano asume también lo que le toca a él tras los pitos que le dedicó el Bernabéu el pasado jueves. “Los pitos son aceptables, justos”, afirma, y explica sus sensaciones: “Siempre hay que mejorar, aprender… cuando piensas que lo sabes todo es cuando empiezas a bajar tu nivel. No es mi caso, porque me gusta mejorar y aprender de las cosas nuevas. La responsabilidad de un entrenador es que el equipo juegue bien al fútbol, y nosotros a veces lo hemos hecho bien y otras no. La derrota ante el Barcelona es mi responsabilidad, pero no creo que la gente se haya olvidado de lo que hemos hecho. Este equipo está vivo y seguirá peleando”.

Respaldado

Admitió haberse reunido con el director general del club José Ángel Sánchez, pero eludió desvelar si trataron de posibles refuerzos. “Lo pasamos muy bien y hablamos de muchas cosas”, se limitó a decir, pero aseguró que el club sigue confiando en su trabajo: “Me siento respaldado desde que llegué y sentiré ese respaldo hasta el último día. No me molesta que me cuestionen, es parte de mi trabajo”.

Afirma que “empieza el tramo importante de la Liga contra Las Palmas”, ante el que tienen que sumar los puntos porque están “muy cerca del primer puesto”. Se lamentó de sufrir otra baja, la de Camavinga, y se quejó del horario, porque del calendario ya lo ha hecho “muchas veces”: “Jugar a las 9,30 en agosto, puedo entenderlo, pero menos hacerlo en enero. No todos mis jugadores se han recuperado todavía. Hemos bajado la intensidad del entrenamiento haciendo trabajo táctico. Creo que se van a recuperar para el partido”.

Endrick, Mbappé y Vinicius

Descartó que Endrick vaya a ser titular pese a sus dos goles al Celta y con la baja de Vinicius por sanción: “La idea es poner a los que estamos acostumbrados. Brahim está en forma, y Mbappé y Rodrygo están bien”. Del delantero francés volvió a insistir en que “su adaptación ha terminado”, pero no sabe “si es o no el líder del equipo”: “Cada día que pasa busca más protagonismo en el campo, no ha cambiado su actitud; siempre está disponible, es humilde, está mostrando un nivel muy alto. Nos ayuda a todos y en cada partido sube su nivel”.

A Vinicius, por su parte, se le ha visto con un perfil más bajo en lo que se refiere a protestas y enfrentamientos con los rivales. Ancelotti cree que “ha aprendido por lo que ha pasado en los últimos tiempos y esa tarjeta roja”. Por último, analizó el momento de Endrick: “Siempre pienso que podemos contar con él, teniendo en cuenta que sigue en periodo de aprendizaje. Tiene 18 años, viene del fútbol brasileño, está adaptándose y progresa de la manera que pensábamos. Es serio, muy profesional, está marcando goles demostrando su calidad”.