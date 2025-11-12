Ancelotti se sincera: "Tuve suerte de encontrar un equipo sin egos"

Salió del Madrid tras una temporada decepcionante, pero Carlo Ancelotti siempre tendrá un hueco muy importante en la historia del club y, por tanto, su opinión tendrá mucho valor para el madridismo. Aprovechando el parón de selecciones, el actual seleccionador de Brasil ha dado varias entrevistas, en las que ha repasado la actualidad del equipo blanco.

Xabi Alonso pensativo ante el Rayo / AP

Si algo ha dejado claro el técnico es su apoyo a Xabi Alonso, que no atraviesa su mejor momento desde que llegó al banquillo. "Xabi Alonso lo está haciendo muy bien en el Real Madrid. Lo hizo muy bien en el Leverkusen y le deseo lo mejor, porque soy del Real Madrid. Es un buen perfil para el Real Madrid. No participé en su elección, pero tiene buen perfil porque conoce al equipo y yo estaba seguro porque tenía una visión de juego excelente cuando era jugador", explica en una charla con Gay Lineker en 'The Rest Is Football'.

Los egos

En dicha entrevista, uno de los temas que ha cogido más protagonismo es el de los egos dentro de un vestuario, algo de lo que se ha acusado a la actual plantilla del Real Madrid. "En la segunda etapa con el Madrid tuve la suerte de encontrar un equipo sin egos. Eran jugadores fantásticos como Modric, Casemiro, Kroos, Carvajal, Benzema, sin egos. Hemos creado una buena conexión entre los jóvenes jugadores como Vini, Rodrygo, Valverde o Camavinga. Por supuesto, el club ayudó mucho porque ficharon jugadores fantásticos como Bellingham, Güler y Endrick. El Madrid es un club fantástico", analiza Ancelotti.

Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, tras ganar su quinta Champions en 2022. / EFE

"Es importante tener jugadores con ego en la plantilla, pero el ego individual no debe ser más importante que los objetivos del equipo. Debo decir que no es difícil gestionar a los mejores jugadores porque suelen ser los más profesionales. Uno de los más profesionales fue Cristiano Ronaldo. Otro con ego y fuerte personalidad es Ramos, pero es un ego positivo para el equipo", añade.

Además, Ancelotti también hace hincapié en dar valor al trato personal con los futbolistas: "Trato de tener una relación con la persona, no con el jugador, porque si le preguntas al jugador '¿quién eres?', están acostumbrados a decir 'soy un jugador', no 'una persona que juega al fútbol'. A veces, un entrenador tiene que tomar una decisión que es puramente profesional, pero esa decisión profesional a veces afecta la relación personal. Por ejemplo, si pongo en el banquillo a un jugador con el que tengo una buena relación, al día siguiente no te saludará porque lo he puesto en el banquillo, pero he puesto en el banquillo al jugador, no a la persona, y eso no es fácil de entender para un jugador".

De Bellingham a Rodrygo

Cuestionado por la personalidad de Bellingham y si eso le ha supuesto algún problema, el italiano se muestra rotundo: "No hay dudas. ¿Por qué cuestionar a Bellingham? Nunca tuve ningún problema con él ni con su actitud. Es muy profesional, muy serio y trabaja duro en los entrenamientos. Ninguna queja. Es un fantástico jugador. Si tuviera que compararle con alguien, sería con Kaka. Es talentoso, físicamente fuerte, fantástico llegando al área en el momento justo...".

Por otro lado, el técnico también ha hablado con el Diario As, que por el momento solo ha mostrado un avance. En él, Ancelotti vuelve a defender a Xabi Alonso, preguntándose "¿qué se le puede pedir más?" al tolosarra viendo los resultados. Además, también sentencia que "es una mentira que fuese solo un gestor" y habla sobre la situación con Rodrygo en el final de la temporada pasada, en la que el brasileño 'desapareció' de las convocatorias: "No hice nada particular. Solo entendí el problema que tenía y le ayudé".