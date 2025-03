Ancelotti: “Simeone y yo tenemos una idea de fútbol parecida”

Un Ancelotti serio, concentrado si demasiadas ganas de dar explicaciones dijo que él y Simeone tienen una “idea del fútbol muy parecida”. “Los derbis siempre son igualados”, afirma, aunque en Champions les lleven ventaja. Confía “seguir adelante en una competición especial” para el Madrid, pero reconoce que “esta eliminatoria de octavos es más complicada a las de años anteriores”, y que no habrá consignas para “los apercibidos”. No piensa en los penaltis, pero si llegan deben tirarlos los que “mejor estén mentalmente”. No ve fricciones entre Mbappé y Vinicius “que se llevan muy bien”. Puede dejar a Brahim fuera y lo justificó diciendo que “un cambio bien hecho puede decidir la eliminatoria”.

“Llegamos bien, motivados, a un partido difícil, pero con confianza de seguir en esta competición que es muy especial para nosotros”, afirma. Desde la llegada de Simeone los derbis son más equilibrados salvo en la Champions: “Nos toca unos octavos que son más complicados que otros años. Todos los derbis que hemos jugado han sido muy igualados, a veces hemos ganamos nosotros, más Champions, y otras ellos. Ahora va a ser igual. Se decidirá en los pequeños detalles, como siempre”.

Penaltis y Simeone

Ancelotti asegura que no habrá consignas para los seis apercibidos más él mismo. “El objetivo es llegar a cuartos sea con los que sean”, asegura, y sobre si ensayará el lanzamiento de penaltis, decía que no pensaba en eso, “solo en plantear bien el partido”. Agregaba después que tiene claro quien los tiraría, y descubrió como elige a los lanzadores: “No todos tiran de la misma manera, unos mejor que otros. Tenemos en cuenta muchas cosas pero en los entrenamientos no nos fijamos en el aspecto mental, que es muy importante. Si el jugador es honesto dice que prefiere no tirarlo y toman la responsabilidad los que mentalmente están dispuestos a hacerlo”.

“Simeone es un gran entrenador, tenemos ideas de fútbol muy parecidas. Le tengo mucho respeto, es fantástico”, elogió al argentino, pero se centra en su equipo y no en lo que pueda hacer el Atlético: “Tenemos en cuenta las diferentes maneras en las que pueden jugar, defensivo, ofensivo, a la contra… pero lo mismo puede hacerlo el Real Madrid”. Reconoció que “la presión es muy alta” y que su trabajo es que los jugadores se focalicen “en el aspecto técnico-táctico, porque lo demás ya lo tienen como es el planteamiento, la motivación, lo que hay que hacer con y sin balón…”.

Vinicius, Mbappé y Brahim

“¿Corres o marcas la diferencia? Si corres mucho puedes empatar, pero si marcas la diferencia es más probable que ganes el partido”, subrayaba, y asume que si no ganan él cargará con las culpas: “Los responsables de las victorias son siempre los futbolistas, también los culpables, pero de una derrota ya sabéis de quién es la culpa. No es un problema en el Real Madrid, es de la figura del entrenador en general. Todos lo tenemos muy claro que somos los únicos responsables, pero no es nuevo. Para mí está bien, me gusta asumirlo en un puesto que muchos querrían ocupar”.

“Que Vinicius y Mbappé no se pasen el balón lo habéis visto vosotros, yo no. A mí me parece que se llevan muy bien”, afirmaba el italiano, que no sabía que Modric no ha jugado dos partidos seguidos esta temporada: “No miro la estadística para plantear esta eliminatoria. Que no se preocupe, que miraré estas cosas”. Por último, no le gustó oír que puede dejar fuera a Brahim tras ser el héroe en el partido de ida: “Tengo más de 11 opciones que pueden jugar. Los que no juegan de salida van a aportar cuando entren, un cambio bien hecho puede cambiar la diferencia”.