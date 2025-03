Ancelotti sigue perdiendo crédito

El tiempo del italiano se agota en su intento de crear un estilo. La salida de Toni Kroos y la llegada de Mbappé ha cambiado el esquema que tantos éxitos le dio la temporada pasada, en la que apostó por un claro 4-4-2 que ahora se ha convertido en un 4-3-3 sin el alemán en la medular y con el francés en el ataque. Su máxima siempre ha sido ser solidarios en defensa, pero con Kylian y Vinicius pierde eficacia en tareas destructivas y en una presión armoniosa.

Los peores datos

El Madrid acumula 46 partidos en los que la mejoría solo se activa cuando sus dos delanteros se implican sin balón. Ancelotti tiene los peores datos en defensa en su segunda etapa al frente del equipo. Ha encajado 49 goles, dato que se aleja de lo que espera el italiano de su equipo y que descubren la falta de disciplina colectiva sin balón. Es el tercer pero equipo de la Liga con la peor defensa de la temporada, al que solo superan el Valladolid, con 68 goles en contra, y el Girona, con 52, en todos los partidos que han jugado durante el curso.

El italiano va camino de sumar sus peores datos defensivos en las seis temporadas al frente del equipo. Encaja 1,08 por partido, superando su peor estadística de la 22-23 en la que recibió 1,01 por encuentro. Su apuesta ofensiva tampoco tiene el rédito que esperaba, ocupando en cuarto lugar en la diferencia de goles a favor y en contra: +1,34 (109 goles a favor y 49 en contra) que no supera el +1,88 de su primer año, el +1,83 del segundo y el +1,44 del año pasado.

El vestuario no responde

Al italiano le queda un año de contrato y su futuro pasa por ganar la Liga o la Champions, porque solo la Copa del Rey no asegurará su continuidad tras una temporada demasiado gris en espectáculo futbolístico. El gran problema es que el vestuario se ha alejado de sus doctrinas, no responde a sus instrucciones y mucha culpa es suya por no tomar medidas para aplacar esa falta de compromiso, al que se une una lucha de egos que se traslada al terreno de juego.

Se le acusa de tener una manera personalista de mover la plantilla. Elige siempre a los mismos sin repartir minutos para evitar la saturación a la que están llegando algunos jugadores. Ancelotti es el entrenador de Primera que menos mueve el banquillo y eso también pasa factura. Es el señor de las excusas para justificar las malas actuaciones, como ante el Rayo, conformándose con un buen primer tiempo. Al igual que el vestuario, la afición empieza a desconfiar de su gestión por actuaciones como ante los vallecanos, que se repiten más de la cuenta.