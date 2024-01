Ancelotti: "No me siento el verdugo de Xavi"

Carlo Ancelotti sabe que el fútbol no tiene pasado. Que haber ganado la Supercopa no evitará el ruido si el equipo cae en la Copa ante el Atlético de Madrid. Eso es lo que se desprende de su respuesta cuando le han preguntado qué tendría que pasar para que bajara de la nube tras el último título. "Creo que lo sabes. Es suficiente con no ganar el derbi de mañana", apuntó.

La goleada en la final ante el Barça ha hecho que hayan aumentado las críticas a Xavi, pero Ancelotti ha querido echarle un cable al técnico azulgrana. "No me siento verdugo de Xavi ni pongo a nadie contra las cuerdas. Respeto a todos los colegas y sé lo complicado que es nuestro trabajo. Cuando las cosas no salen bien siempre somos los responsables. Le deseo que le vaya bien y como he dicho otras veces tiene todas las herramientas para que le vaya bien".

El técnico también se ha referido a algunos de los grandes nombres del Madrid tras la Supercopa. Uno de ellos, el de Vinicius, que fue el gran protagonista de la final con tres goles, pero también por la tensión con algunos jugadores del Barça.

"Vinicius ha vuelto a su mejor nivel después de una lesión necesitaba un poco tiempo. Es verdad que ha marcado goles de una manera bastante distinta; está aprendiendo a jugar un poco más por dentro y eso lo hace más peligroso. Ahora es menos previsible cambiando la posición. Está combinando muy bien con Rodrygo". Ancelotti, además, valoró así las palabras posteriores al partido: "Me gustó más lo que dijo que los tres goles".

Para el duelo ante el Atlético sí estará Rodrygo. Lo confirmó el italiano: "Necesitaba un día más de baja intensidad, mañana estará bien. Lucas Vázquez vuelve el viernes. Rodrygo estará disponible para jugar". Ancelotti avisa que espera un partido más difícil que en las semifinales de la Supercopa. "Tenemos que pensar que jugamos contra un rival muy fuerte y estoy convencido de que será un partido más complicado que en la Supercopa. Lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la competición. Es una eliminatoria directa: estamos focalizados en esto".

Finalmente, se mostró diplomático con la posibilidad de que el Atlético no haga pasillo. "Cada uno hace lo que quiere y yo no me meto en esto, cuando tengamos la posibilidad, elegiremos lo mejor para nosotros".