Ancelotti: “Ha sido el mejor partido de la temporada”

“Vinicius lo ha hecho muy bien, pero me quedo con el trabajo del equipo, que lo ha hecho estupendamente” "Hemos sido un equipo completo, con calidad, con solidez, con sacrificio, compromiso…"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, catalogó la victoria 5-1 frente al Valencia de este sábado como “el mejor partido de la temporada”, destacando el nivel de los suyos tras los primeros 15 minutos "en los que se podría haber defendido mejor”.

“Ha sido el mejor partido. El Valencia no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy bueno. En los primeros 15 minutos se podría haber defendido un poco mejor y luego el partido ha sido perfecto”, dijo en rueda de prensa.

“En los tres últimos partidos hemos jugado muy bien. Nos faltó algo de acierto contra el Rayo Vallecano, pero en los otros dos hemos sido un equipo completo, con calidad, con solidez, con sacrificio, compromiso…”, añadió.

El técnico ponderó a los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo Goes, autores de un doblete cada uno. “Han vuelto los dos a su mejor nivel. Necesitaban tiempo para volver a expresar sus mejores cualidades. En los dos últimos partidos lo han hecho bien y jugando con una calidad extraordinaria. Se puede decir que han vuelto”, declaró.

“Vinicius lo ha hecho muy bien, pero me quedo con el trabajo del equipo, que lo ha hecho estupendamente”, añadió.

La lesión de Bellingham

Un Ancelotti que comentó la última lesión de Bellingham, después de que este sábado se le diagnosticara “un cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo, consecuencia de su luxación reciente”, según el parte médico.

“Irá con Inglaterra, pero regresará. Volverá pronto. Tiene que hacer trabajo específico para fortalecer el hombro y lo va a hacer en las próximas semanas. Después del parón puede volver a jugar”, explicó.

Además, ‘Carletto’ destacó el rendimiento del francés Eduardo Camavinga sustituyendo a Aurelien Tchouaméni como pivote.

“Camavinga lo hace bien en todas las posiciones donde lo pongas. Como pivote está más acostumbrado y en estos dos partidos sin Tchouaméni ha mostrado su mejor nivel en esta posición”, dijo.

Un Real Madrid que se va al parón de noviembre segundo en LaLiga EA Sports a dos puntos de un Girona que Ancelotti considera que “puede pelear la liga”.

Por otro lado, Ancelotti comentó su gestión de las rotaciones y los cambios.

“Cuando tu tienes una plantilla de este nivel, tienes que ser injusto con alguien. Hoy Modric podría jugar desde el inicio sin problemas… ha aportado desde el banquillo. Desafortunadamente, es mi trabajo”, dijo.

“Vinícius me ha dicho que quería jugar más. Y a Brahim le he dicho que no haga tacos, que a mí no me gustan”, concluyó.