Ancelotti: “No seré yo el que pida irme del Real Madrid”

No seré yo el que pida irme del Real Madrid”, asegura Ancelotti, que no cree que “el caso Olmo” pueda adulterar la competición. “Respetamos mucho al Barça, pero ellos también a nosotros”, dice del rival en la final de la Copa. Recurre a “la experiencia del pasado para poder ganar” los partidos de Liga que les quedan. Asegura que las características de este Madrid les hace más vulnerables en defensa, porque hace que se plantee “reforzar la defensa o perder efectividad” en ataque. Dice que tiene “total confianza en Fran”, en caso de que Lunin no pueda jugar contra el Valencia y “cree que Courtois llegará al partido ante el Arsenal.

“¿Si el caso Olmo adultera la competición? No, creo que no”, así de contundente respondió el italiano que pasó palabra cuando le preguntaron si al Barça le permiten lo que no a otros equipos. Le dicen que los clubes se pusieron en contra del Madrid por su carta contra los árbitros, pero que ahora se callan por el caso Olmo: “Hay libertad opinión, si no quieren hablar está bien, no tengo problemas”.

Ganar todo en la Liga

Remitió a la previa de la final de la Copa si les motiva las dos derrotas sufridas ante el equipo azulgrana y se limitó a decir que están “muy felices por jugarla y estar cerca de conseguir otro objetivo”. No dio importancia a que la afición del Barça le apetezca enfrentarse a ellos en la final: “La afición es la afición, puede opinar lo que quiera. Ya dije que están jugando muy bien, que atraviesan una buena dinámica y hay que respetar a todos rivales en una final. Nosotros le tenemos mucho respeto y ellos también al Real Madrid”.

El Barcelona lleva nueve victorias consecutivas, racha que obliga a los blancos a intentar igualarla en un año en el que no han hilvanado más de cuatro en la Liga y cinco en todas las competiciones. “Somos optimistas. El equipo está luchando y peleando para seguir todos los títulos. Estamos cerca. Tenemos confianza y la experiencia del pasado hace que podamos lograrlo”.

Problemas en defensa

Analiza por qué están siendo más débiles en defensa, premisa fundamental para aspirar a ganar títulos como siempre ha opinado. “Hemos mejorado a nivel colectivo, y no creo que sean fallos individuales. Alaba hizo un buen partido contra la Real Sociedad, pero tuvo mala suerte dos veces. Pero sí que es una característica que tenemos este año. Somos más efectividad arriba con Mbappé, que lleva 33 goles, pero hay un poco más de sufrimiento atrás. Cuando tienes que elegir una cosa tienes que pensarlo, reforzar la defensa o perder efectividad, o no perderla y hacer un esfuerzo defensivo colectivo más”.

“¿Si la UEFA sancionará a Rudiger y no podrá jugar contra el Arsenal?, hay que esperar, pero no creo que pase nada”, aseguraba antes de que se supiese que ha quedado en amenaza si reincide. Calificó de “nueva experiencia” su comparecencia ante el juez por su presunta evasión de impuestos. El Madrid puede prescindir de sus servicios si no ganan nada, pero si fuese al revés y es él quien se va si lo ganan todo, dijo: “No seré yo el que pida salir de este club”.

Courtois, Fran, Bellingham….

Cree que “Courtois llegará al martes para jugar contra el Arsenal” y que si Lunin no supera sus problemas musculares tendrá que poner a Fran contra el Valencia: “Si no está bien, tenemos total confianza en Fran. Es un gran portero cuyo único problema es que es joven. Antes o después le llegará su momento y si es ante el Valencia, estaremos muy felices por él. Estamos convencidos de que tiene un gran futuro”.

No descarta que “Bellingham pueda tener descanso”, dependerá de como se haya recuperado del partido contra la Real Sociedad, prórroga incluida, aunque “tiene una estructura que le permite recuperar rápido”. Y no descarta que puedan jugar Endrick y Güler: “Sí que pueden tener la oportunidad como han hecho en los últimos partidos, en los que han estado muy bien y han demostrado que pueden ayudar a este equipo en un momento importante”.