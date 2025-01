Ancelotti saca pecho: "Oigo que jugamos mal al fútbol, pero lo que veo es al Madrid líder"

Tras celebrar los goles ante Las Palmas de manera mucho más efusiva de lo que nos tiene acostumbrados, Carlo Ancelotti salió a rueda de prensa con ganas de reivindicarse tras las críticas recibidas por la derrota ante el Barça y los pitos del Bernabéu en Copa del Rey.

"Todavía estoy un poco confundido. He oído en los últimos días que jugamos muy mal al fútbol, pero lo que veo es que el Madrid es líder. Seguiré estudiando a ver quién se equivoca", empezó diciendo el italiano nada más empezar la rueda de prensa.

"No quiero decir que somos los que mejor juegan al fútbol. A veces jugamos bien y otras veces no, pero que jugamos muy mal... El equipo está trabajado. A veces juega mejor y a veces no juega mejor, a veces falta equilibrio o compromiso, nadie es perfecto. No veo los súper equipos que juegan un fútbol fantástico", afirmó Ancelotti.

Preguntado por si la crítica es más dura con el Madrid y con él especialmente, Ancelotti dejó una respuesta de lo más contundente: "Sí, creo que sí. El pito del Bernabéu es una crítica que duele porque es la crítica de una afición que no está contenta, pero que también motiva. El toque de atención que dio el Bernabéu en el partido de Copa ha sido útil para el equipo".

"Mbappé es el mejor delantero centro del mundo"

"El partido ha empezado mal, pero no ha cambiado la dinámica. Mbappé nos ha ayudado mucho porque está en una muy buena racha, pero el trabajo de todo el equipo ha sido bueno. Somos capaces de tener un equilibrio necesario para manejar bien los buenos momentos y los momentos difíciles", analizó el técnico tras el contundente triunfo ante Las Palmas.

Ancelotti quiso poner en valor la figura de Mbappé y resaltar su papel como '9': "Diría que Mbappé es el mejor delantero centro del mundo. Se dudaba si podía jugar de delantero o en banda izquierda, creo que es un gran delantero, que se encuentra mejor dentro que en la banda, porque el desmarque que hace es único".

Además, también dejó claro el orden para lanzar los penaltis con "Vinicius, Mbappé y Bellingham" y no quiso entrar a valorar de nuevo las palabras de Simeone: "Lo que tenía que decir ya lo dije, para mí el tema está acabado".