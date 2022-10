Ancelotti rota todas las líneas menos el ataque

En los once partidos disputados sólo Hazard ha sido titular una vez en una delantera cerrada a Vinicius, Benzema y Rodrygo El italiano ha utilizado nueve defensas, seis centros del campo y cuatro ataque diferentes sin repetir once hasta la fecha

Carlo Ancelotti no ha repetido alineación en lo que va de temporada, alternando los equipos con rotaciones para hacer frente un calendario comprimido que exige descansos para evitar sobrecargas y lesiones. Su éxito es haber diseñado un estilo en el que juegue quien juegue el bloque está por encima de las individualidades con un rendimiento positivo para los intereses del equipo. Sin embargo, el ataque es intocable para el italiano que alterna con tres jugadores fijos en las que solo Hazard se ha colado una vez en el once titular.

Vinicius y Benzema fueron fijos hasta la lesión del francés. Es la pareja inseparable de Ancelotti, que utilizó en las seis primeras jornadas. El italiano apostó por un 4-4-2 con Valverde de falso delantero y solo en un partido, ante el Betis, cambió al 4-3-3 con Rodrygo dando descanso al uruguayo. Con la lesión de Karim, apostó por Hazard en la séptima jornada pero no le convenció la actuación del belga, y le puso la cruz sin que haya vuelto a jugar. La solución siguiente fue recuperar el 4-4-2 con los dos brasileños en ataque y con Valverde de falso extremo ante el Leipzig y el At. Madrid.

RODRYGO TIRA LA PUERTA ABAJO

Rodrygo dejó tan buenas sensaciones en ausencia de Benzema, que Ancelotti ha decidido mantenerlo cuando el francés se recuperó. De esta forma ha vuelto a su dibujo favorito, el 4-3-3, que ha utilizado en los dos últimos partidos como ya hizo ante el Betis. En total ha utilizado cuatro ataque diferentes en once partido, por debajo de las otras dos líneas del campo. Asensio y Mariano no han aparecido en ningún once inicial, el italiano recurre a ellos como revulsivos o para dar descansos a los habituales. Vinicius es el único jugador de la plantilla que ha sido titular en todos los partidos.

La línea que más ha rotado ha sido de largo el centro del campo, con nueve diferentes. Pese a las cifras Ancelotti tiene claro cuál es su medular titular. Ha repetido en dos ocasiones el mismo centro del campo y en ambos estaban Kroos, Modric y Valverde junto a Casemiro hasta que fue traspasado y luego con Tchouameni. Camavinga, cinco titularidades, y Ceballos, dos, son los recursos útiles. Y en defensa ha hecho seis combinaciones, aunque en seis partido sacó la misma, la que fue titular el año pasado con Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Las otras cinco rotaciones no se han repetido.