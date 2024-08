Ancelotti: “Rodrygo me ha dicho que el mensaje fue un fake”

Carlo Ancelotti adelantó un día la conferencia de prensa habitual post partido en la que aprovechó para defender a Rodrygo “que lo ha hecho muy bien en los dos partidos, no hay tema”, e insistir en que han “trabajado los errores” cometidos en Mallorca para recibir al Valladolid el domingo. Cree que Mbappé será recibido con “ilusión” por el Bernabéu en su debut, que no ve “un problema” en que el juego de ataque se incline hacia la izquierda y que espera jugar “mejor” y dar “buena imagen” acompañada del primer triunfo en la Liga.

Inclinados a la izquierda

“He hablado con Rodrygo y le he preguntado por el mensaje en WhatsApp y me ha contestado que era un fake”, aseguraba e italiano, que agregaba: “Está muy contento aquí, ha sido uno de los mejores en los dos partidos. No hay ningún problema con él”. De su rol en campo no tiene quejas: “Sabemos de su calidad, aportó mucho ante el Atalanta y marcó en Mallorca. En un equipo tan ofensivo que los delanteros tienen que trabajar un poco más, pero él lo está haciendo muy bien”.

Aseguró que “no hay caso Rodrygo”, que “está contento, feliz, encantado porque está jugando”, para zanjar cualquier polémica con él. El italiano quita hierro a esa inclinación del equipo a jugar por la izquierda: “Es una característica no solo de este equipo, sino de los últimos años. Con Vinicius jugamos un poco más por la banda, por la calidad que tiene. También con Benzema, Bellingham... Ha salido muy bien, dos Champions en tres años, y ahora no les tengo que decir que juguemos por otra banda”.

Debut de Mbappé

“¿Cómo recibirá el Bernabéu a Mbappé? Va a ser un día muy bonito para él. Va a jugar por primera vez aquí, el estadio tiene ilusión por verle, va a jugar y la afición va a disfrutar”, vaticinó el italiano, que volvió a dar por cerrado el mercado. Reiteró que no reforzarán el eje de la defensa. Sobre Endrick aseguró que “se está adaptando muy bien, tiene calidad y unas condiciones impresionantes, tendrá los minutos que merece teniendo en cuenta la gran competencia que hay”.

Por último, se quejó de jugar a las 5 de la tarde en pleno mes de agosto (se esperan 33º): “Jugamos cuando nos dicen, pero hay que tener en cuenta la salud de los jugadores”. Se alegra de volver a jugar en su estadio tres meses después: “Hay ganas de volver y mostrar buena imagen. Ganar el partido y pasar un día feliz”. Y cree que no “es complicado” corregir los defectos que tuvieron en Mallorca: “Entendimos muy bien lo que pasó y hemos intentado arreglarlo esta semana. Contra el Valladolid va a ser un buen test”. Por último aseguró que el cambio de rutina no responde a “nada especial”: “Quiero que los jugadores prueben el campo, porque ha cambiado comparándolo con el año pasado. No hay nada de superstición ni otras cosas”.