Ancelotti no se rinde y el Madrid no le descarta

De lacónico tras ser eliminado contra el Arsenal a no tirar la toalla después de ganar al Athletic y al Getafe. Carlo Ancelotti no se rinde pese a estar cuestionado por el entorno madridista. No le perdona la falta de un estilo de juego, que han pesado demasiado en los peores resultados. Sin embargo, en los dos últimos partidos ha conseguido que el equipo espabile, que ofrezca otra imagen que dan aire a una situación complicada.

Nunca se queja

El italiano asegura que tiene el apoyo de Florentino Pérez, rendido a su buena estrella como entrenador. Es el técnico que más títulos ha ganado para el Real Madrid, 15, y el presidente lo tiene muy en cuenta porque le ha llevado a la excelencia en el cargo. Además, es consciente de que si Ancelotti ha tenido problemas esta temporada, muchos han sido por la mala planificación de una plantilla descompensada. Así lo juzga el entorno y la afición en las innumerables encuestas que se han hecho desde que cayó eliminado en la Champions.

Sin embargo, el italiano nunca se ha quejado, al contrario, ha defendido como el primero el trabajo de la dirección técnica que encabeza el presidente. Ha defendido a sus jugadores y ha asumido sus errores, aunque le está costando más de la cuenta rectificar un estilo que no ha funcionado. Tampoco es responsabilidad suya que le metieron a Mbappé con calzador y perdiera a Kroos, esa es solo del alemán, en un equipo con el que había ganado la Liga y la Champions.

Culpas compartidas

Florentino Pérez lo sabe, y la afición se lo reprocha señalándole como principal responsable del proyecto actual. Pero Ancelotti también tiene la suya, sobre todo en los partidos de la verdad, en los que ha mantenido la misma apuesta táctica y de jugadores pese a que la experiencia le ha demostrado que el equipo no ha funcionado. Se empeña en ese 4-3-3 resbaladizo cuando venía de un 4-4-2 solvente. No se ha atrevido a sentar jugadores, y algunos sospechan que lo ha hecho para no contrariar el ‘jefe’.

Ancelotti tiene dos exámenes finales contra el Barça. El primero este sábado en la final de la Copa del Rey, en el que el Madrid parte como víctima. Y el segundo en la Liga dentro de 16 días visitando a los azulgranas. Su futuro va a depender de ello. Sobre todo de no repetir las dos malas actuaciones anteriores (0-4 en Liga y 2-5 en la final de la Supercopa), dos partidos en los que fue señalado por no dar con un sistema que anulara las fortalezas del rival teniendo jugadores igual de buenos o mejores de los que tiene Flick.