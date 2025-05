Ancelotti: "No puedo reprochar actitud y compromisos a mis jugadores"

Carlo Ancelotti entrenó su último encuentro ante el FC Barcelona como entrenador del Real Madrid y terminó con un mal gusto de boca. El italiano se despedirá del banquillo blanco tras el 4-3 en MontjuÏc y tras perder los tres grandes títulos de este curso, aunque en rueda de prensa no fue excesivamente crítico con su juego y equipo: "Hemos atacado bien, pero hemos hecho errores bastante evidentes que nos han costado los goles. Este era el último clásico de la temporada, ahora toca terminarla de la mejor manera ganando los tres partidos que faltan".

El Madrid se dejó remontar un 0-2 en muy poco tiempo. Los primeros minutos pintaban de la mejor manera para los blancos pero según el italiano, las bajas en defensa fueron clave: "Teníamos que defender mejor, en el partido de hoy es evidente. Hemos defendido mal y punto. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado. No hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas (Mendy, Alaba, Rüdiger, Militao y Carvajal)".

A pesar de la derrota, Mbappé marcó tres tantos y fue el futbolista más 'salvable' de los blancos. Avanzó a Lewandowski en la lucha por el pichichi pero su esfuerzo fue en vano, ya que no consiguió ganar el encuentro.

"Mbappé lo ha hecho bien. Todas las oportunidades que hemos tenido han sido muy claras, hemos atacado bien a la espalda de una defensa adelantada. Hemos marcado tres y nos han anulado dos en fuera de juego. En ataque teníamos las ideas claras. Hemos tenido la oportunidad de meter el 4-4 dos veces. Ha sido un partido igualado y competido hasta el final. Yo he visto este partido, contra un gran equipo. No puedo reprochar actitud y compromisos a mis jugadores. No ha salido bien pero hemos competido hasta el último minuto", explicó Ancelotti.

Físicamente, Vinicius terminó muy cansado. El brasileño fue substituido en los minutos finales por un dolor en la rodilla y protagonizó una extraña imagen con su entrenador. 'Vini' pidió el cambio en primera instancia, pero rápidamente le dijo que no al banquillo cuando su substituto ya estaba preparado. Ancelotti canceló el cambio y posteriormente sí que dio entrada a Víctor Muñoz que a punto estuvo de igualar el encuentro. El italiano confirmó en rueda de prensa un esquince del '7' en la rodilla.

Uno de los grandes señalados del encuentro fue Rodrygo Goes, que terminó sin jugar ningún minuto en Montjuïc. El brasileño no jugó ante el Celta por un 'fuerte constipado' y en un partido clave tampoco tuvo opciones. Muchos afirmaban que podía ser un castigo para el jugador tras sus malos números en los últimos meses, pero Ancelotti negó cualquier tipo de represalia: "Rodrygo se había recuperado, pero no se encontraba bien. No estaba en su máximo nivel. No hay ningún castigo, tengo cero problemas con él. Ha tenido fiebre y meterlo cinco minutos si no esta bien era arriesgar que se pudiese lesionar".

Ancelotti dirá adiós al Real Madrid en los próximos días y dejará el club tras unos años plagados de éxitos que no habrán terminado de la mejor manera.