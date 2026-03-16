La confesión de Ancelotti sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid: "La vieja generación tenía un ambiente fantástico..."

Carlo Ancelotti (Reggiolo, Italia, 1959) es, a la espera de lo que pueda hacer Álvaro Arbeloa, el último entrenador exitoso del Real Madrid. Él anticipó y sufrió todos los males que luego asaltaron a Xabi Alonso y con los que ahora lidia el técnico salmantino. Vivió la salida de Toni Kroos y una transición hacia un nuevo mundo por explorar, en el que el recuerdo de la vieja guardia -de la que tampoco forma parte ya Luka Modric- sigue dando que hablar. Sobre estas cuestiones habló el ahora seleccionador de Brasil con Radio Marca.

"Una pena que Valverde no tenga pasaporte brasileño"

"Vivo tranquilamente porque cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos del muy largo período en el Madrid y un cariño extraordinario por el club. Ahora estoy en otro proyecto y lo vivo con la misma intensidad. Cuando el Madrid juega un partido estoy pendiente, no solo para ver a los brasileños, también para ver al Madrid y ayudar a que gane", explicó Carletto, quien felicitó a Florentino Pérez después del triunfo por 3-0 contra el City de Guardiola.

Real Madrid - Elche CF I El gol de Fede Valverde / LALIGA

Un encuentro de ida de los octavos de Champions en el que Valverde firmó un triplete histórico. "No me sorprendió, por algo salvé mi carné de entrenador… pero los tres goles sí, fue increíble. Le mandé un mensaje para decirle: 'Una pena que no tengas el pasaporte brasileño'", desveló el italiano, con la ironía que le caracteriza y que le llevó a hacer una apuesta con el uruguayo en la temporada 2022/2023.

“Si tú no eres capaz de marcar al menos 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carné de entrenador”, dijo durante un curso en el que Valverde alcanzó la cifra de 12 tantos, que hasta ahora sigue siendo su mejor registro anotador. El uruguayo fue el hombre sobre el que recayó el pesado deber de heredar el '8' de Toni Kroos, una salida que se produjo en 2024 y cuyo impacto todavía no se ha amortiguado.

El socavón que provocó la salida de Kroos

"El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación había creado un ambiente fantástico en el vestuario. Ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que meta carácter, personalidad y ejemplo", analiza Ancelotti.

Para el italiano, esto no se hace con un 'clic', sino que es un proceso que necesita tiempo, una materia escasa en el Real Madrid. "La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes, como la de Kroos y Nacho. Eso generó un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo más o menos 50 goles, y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y, cuando cambias algo, no siempre puede salir bien", intenta justificar al francés, el elemento nuevo en un equipo ganador que pasó a vivir un año en blanco.

El exjugador alemán cree que “hablar de los que ya no están no ayuda a nadie” / Atlas News

Carletto sigue teniendo en parte el éxito del Madrid en sus manos. Sobre todo en el caso de Vinicius, a quien defendió en los peores momentos. "Nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos de Champions en los que Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido -después de sufrir un episodio de racismo-, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria", argumenta Carletto, el entrenador con más Champions.

El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, junto al jugador Raphinha en el entrenamiento / EFE/ Sebastiao Moreira

La presión desmedida de dirigir a Brasil

Por eso lo contrató Brasil, el combinado nacional que más Mundiales ha ganado (cinco), aunque el último data de 2002. Una distancia temporal enorme que no soporta un país futbolero hasta la médula. "En Brasil, el equipo más importante es la selección y para los jugadores es muy especial vestir la camiseta. Eso es bueno, pero también hay un exceso de presión para el futbolista. Un error en un amistoso aquí te castiga y quiero tratar ese tema con ellos para que no se metan tanta presión", diagnostica Carletto.

Si hay un entrenador experto en transformar el miedo en motivación, ese es el extécnico del Real Madrid. "Aquí es bastante común que echen a los entrenadores. A veces te echan incluso cuando estás haciendo un buen trabajo (como le ocurrió a Filipe Luís en el Flamengo). Me afectó mucho en lo personal porque, cuando te echan por primera vez, te afecta más. La última vez fue en Nápoles en 2020 y ya lo tomas como parte del trabajo. Cuando tú pierdes la confianza con el club, hay que irse", sentencia, dejando, como siempre, un mensaje intencional sobre lo que fue su salida de un Real Madrid que aún está tapiando el agujero de su marcha.