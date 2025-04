Ancelotti: "Queríamos reaccionar tras la eliminación"

Carlo Ancelotti estaba muy satisfecho con la reacción de su equipo tras la dolorosa eliminación de Champions. Aunque el encuentro se complicó mucho, los blancos terminaron sacando tres puntos clave para seguir luchando por el título de Liga con el FC Barcelona: "No tenía ninguna duda de que la afición apoyaría, el estadio ha estado fantástico. Como nosotros, ellos creen que algo podemos sacar esta temporada. El equipo la ha hecho bien, un poco más lento en la primera parte, pero hemos mejorado en la segunda. Queríamos ganar y reaccionar tras la eliminación. Hemos sido solidarios, son buenas noticias, a ver si seguimos mejorando", explicó en rueda de prensa tras el duelo ante el Athletic Club.

El jugador más activo del encuentro fue sin dudas Vinicius Jr. El brasileño lo intentó durante todo el partido y terminó marcando, aunque el VAR le anuló el gol: "Para Vini no han sido días felices, pero es la reacción que ha tenido en el campo lo que me gusta. Va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos. No tengo ninguna duda, no solo por lo que hace en el campo, también por la actitud que tiene. Es un jugador extraordinario".

Los blancos protestaron mucho el gol anulado y un posible penalti sobre Bellingham que el árbitro no indicó, algo que no entendía Ancelotti y los madridistas compararon con el de Olmo ante el Celta: "El nuevo fútbol es esto. El gol anulado a Vini no hay duda, es algo automático. Lo que no lo es que el VAR no haya verificado el penalti a Bellingham. Esto es el futbol moderno".

El próximo gran desafío blanco será la final de Copa ante el Barça el próximo 26 de abril, pero el italiano no piensa aún en el encuentro: "No he ensayado nada para la final. La alineación era para tener más control con Luka y Ceballos. Necesitábamos ganar y hemos metido a Endrick. Creo que tenemos el tiempo para preparar la final. Tenemos otro partido el miércoles. Esta victoria nos viene bien, nos anima más"

Además, también bromeó sobre quien será el portero titular en Copa, sin dejar del todo clara la respuesta: "Lunin o Courtois van a ser los porteros de la final. No descarto a Fran González que lo ha hecho muy bien cuando ha jugado", finalizó.