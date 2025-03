Ancelotti: "Si se queja el Leganés podemos quejarnos nosotros también"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió a la queja del Leganés por las decisiones arbitrales en el penalti y la falta del tercer gol madridista, ya aseguró que también se podía quejar porque un gol del rival denunció era falta sobre Brahim Díaz en el inicio.

"No hemos jugado un mal partido, nos ha faltado equilibrio y por esa razón hemos encajado dos goles que no merecíamos por lo hecho en la primera parte. Nos han sorprendido en dos contras, una podía ser una falta. Como se queja el Leganés nos podemos quejar nosotros también. Son dos situaciones grises que el árbitro ha decidido así. Pudimos gestionar mejor la ventaja, hemos sufrido demasiado", dijo.

"La jugada de Bellingham no la he visto. He visto el penalti y la jugada de la falta. El árbitro ha elegido en los dos casos y en cada jugada se queja un equipo", añadió.

El técnico italiano dedicó elogios a Kylian Mbappé, autor de dos de los tres tantos del triunfo del Real Madrid. "Está muy bien, es mucho más activo y más presente en el juego. Se ha adaptado muy bien y ahora está marcando la diferencia como queremos de él".

Se quedó con lo positivo 'Carletto' de su equipo en una remontada que corrigió los errores defensivos. "Ha faltado equilibrio en la primera parte, tras el penalti lo debimos manejar mejor. El equipo no estaba bien posicionado pero hemos tenido intensidad porque en la segunda parte lo hemos hecho bien, hemos remontado el partido y al final ganado".

"No recuerdo un partido que no hemos sufrido, hay que sufrir todos juntos, compactos, haciendo todos sacrificios. Así son los partidos, no hay sencillos. Somos conscientes. Hay que sufrir", agregó.

Ancelotti no descartó de la pelea por el título al Atlético de Madrid pese a quedarse a seis puntos de distancia que pueden ser nueve con el Barcelona si el domingo vence al Girona. "Una Liga de dos o de tres, creo que Atlético va a pelear hasta el final como profesional. Es un equipo muy serio y peleará como nosotros hasta el final por la competición".