Ancelotti se queda sin centrocampistas

Las lesiones vuelven a darle la espalda al Real Madrid, que ha ido perdiendo centrocampistas desde que empezó la temporada. Precisamente la línea con menos jugadores de la plantilla que tiene Carlo Ancelotti, que ha perdido tres por lesión y le quedan cuatro Valverde, Tchouameni, Modric y Güler por lo menos hasta finales de septiembre, momento en el que espera recuperar a Bellingham.

Tres de siete

El primero en caer fue Camavinga a mediados de agosto. Sufrió un pisotón involuntario de Tchouameni en un entrenamiento que le produjo un esguince del ligamento colateral interno e la rodilla izquierda. Una lesión que le mantendrá en la enfermería hasta mediados de octubre. El siguiente fue Bellingham el 23 de agosto. También se lesionó en un entrenamiento. Sufrió una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha que le mantendrá de baja hasta finales de septiembre.

A estos se acaba de sumar Ceballos, que estará dos meses de baja por un esguince de tobillo, hasta primeros de noviembre, que dejan a Ancelotti con los centrocampistas justos hasta que se recupere Bellingham. Le quedan cuatro para afrontar la cuesta arriba de septiembre, en la que tendrán que visitar Anoeta, el Metropolitano y recibir al Espanyol, Alavés y el Stuttgart en el primer partido de la Champions.

Sin Kroos ni Mario Martín

El Madrid decidió no reforzar la medular con la salida de Kroos. Amagó filtrando que Mario Martín sería un estupendo relevo para el centro del campo en caso de necesidad. Ancelotti lo puso de titular en los tres partidos de pretemporada, pero al final el club decidió cederlo en el último momento al Valladolid.

El italiano tiene ahora un problema y si no tira del Castilla, algo que no ha hecho hasta ahora, tendrá que buscar relevos en la plantilla en caso de necesidad. Brahim o el propio Lucas Vázquez pueden ser parches a una situación que, toque madera, no se le complique más porque Valverde, Tchouameni, Modric y Güler están con sus selecciones y pueden convertir en un drama la situación si alguno vuelve lesionado.