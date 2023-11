Ancelotti: "Si Puyol quiere hablar con Vinicius es cosa suya"

El técnico ha reconocido que el brasileño se ha "desconectado" en algunos momentos pero ha insistido que está contento con su actitud Ancelotti ha asegurado que Brahim tendrá su momento durante la temporada y que no espera fichajes en el mercado de invierno

Carlo Ancelotti ha repasado la actualidad del Madrid en la previa del encuentro que disputarán este miércoles en el Bernabéu el Madrid y el Sporting Braga.

El Madrid suma nueve puntos y es primero del Grupo C. Enfrente tendrá un Sporting Praga, que cuenta con solo tres puntos tras sumar una victoria y dos derrotas.

Estas han sido algunas de las frases más destacadas de la comparecencia:

Las palabras de Puyol y Bojan sobre Vinicius

"Si Puyol quiere hablar personalmente con Vini es cosa suya. Puede que tenga que mejorar en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero ha mejorado muchísimo y seguirá mejorando. Estamos encantados con lo que hace. En los últimos partidos se ha descolocado en algunos momentos, pero seguir hablando de su actitud, no es verdad: ha mejorado mucho".

Si jugará Bellingham ante el Braga

"No lo sé. No ha hecho todo el entrenamiento para evitar golpes, pero se ha encontrado bien en los movimientos. Probablemente juegue mañana pero lo evaluaré con él".

La situación de Brahim

"La competencia es muy grande. Es un jugador que me gusta, que es serio, profesional y que tendrá su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. He leído que está sentenciado, no. Yo no soy un juez que sentencia. Es una muy mala palabra que usais mucho los periodistas. Tengo algo especial por él porque ha jugado en el Milan".

Sobre la supuesta falta de gol del equipo

"No controlo la estadística, pero creo que hemos marcado dos goles y pico por partido. Creo que hemos mejorado mucho defensivamente, hemos dejado la portería a cero varias veces, así que no nos hace falta marcar más goles. Tenemos que ser pacientes, hay momentos que tiras muchas veces y no eres efectivo. Rodrygo es el jugador que más tiros a puerta hace de LaLiga. Entonces tenemos que ser todos pacientes".

Si espera fichajes en enero

"No necesitamos fichar en enero. En la segunda parte de la temporada volverán los jugadores que están lesionados. Volverán antes del final de temporada. En el mercado de invierno no vamos a hacer nada".

Si se siente cuestionado

No, me siento muy querido por la afición y el club. Toda esta crítica no la siento, me siento muy cómodo".