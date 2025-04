Ancelotti tiene un problema: pitos contra Vinicius tras otro disparo horroroso

La gestión de los penaltis del Real Madrid esta temporada está dejando mucho que desear. Es una lotería dentro de un juego de azar que no está funcionando. A principio de temporada, los lanzamientos se subastaban entre los jugadores que optaban al disparo, principalmente Mbappé y Vinicius. Los dos se repartían la jerarquía desde los once metros para ganar crédito individual. El brasileño está perdiendo toda la confianza desde esta distancia. Después del horroroso lanzamiento que ejecutó en Champions contra el Atlético, volvió a fallar con estrépito contra el Valencia. Escuchó los pitos del Bernabéu, como en el partido de Copa. El clima instalado en el campo madridista no rema a su favor.

Cinco penaltis fallados del Real Madrid esta temporada

El Real Madrid ha fallado en lo que va de temporada cinco disparos. Ancelotti deja a los jugadores que manejen este tipo de situaciones. Mbappé, Vinicius y Bellingham deben repartirse el protagonismo en una faceta crítica que está jugando en contra de los intereses blancos. Este temporada, el Real Madrid ha tenido a su favor 17 disparos desde el punto fatídico, de los que ha marcado 12.

Sin embargo, ha malogrado cinco lanzamientos: dos de los errores llevan la firma de Mbappé, dos de Vinicius y uno de Bellingham. Esto contrasta con la eficacia del Real Madrid en las tandas que deciden partidos, como sucedió frente al Atlético, cuando jugadores que a priori no son especialistas desde la distancia, fueron decisivos. Es la norma en el caso de Rüdiger, por ejemplo.

Vinicius lo tiró mal, mordido y Mamardashvili detuvo el lanzamiento sin provocar un rechace. La ejecución provocó los pitos del Bernabéu, que también se escucharon en los partidos que coincidieron con el bajón de rendimiento del brasileño, después de su frustrado Balón de Oro. El penalti fue forzado por Mbappé, de ahí la incongruencia a la hora de elegir el lanzador.

Segunda infracción de Tárrega contra Mbappé

En el partido de la primera vuelta, disputado el 3 de enero, Tárrega ya cometió otro penalti sobre Mbappé. La zaga che no pudo sacar un balón jugado desde atrás por la presión de Vinicius, que le dio la posesión al galo. Encaró al zaguero valencianista y cayó en el área después de una disputa. En el encuentro del Bernabéu, el penalti llegó en el minuto 13 y podía orientar el marcador en un partido cargado de aleatoriedad.

El fallo de Vinicius demuestra que no hay un partido tranquilo en el estadio blanco, que pasa habitualmente de la pena a la euforia con un equipo que no ha encontrado una línea regular de juego. El brasileño no cuajó una buena primera parte, moviéndose en la posición de '9', comiéndole el área de actuación de Mbappé, quien asistió contrariado al fallo de su compañero, con el que mantiene una relación de contrastes.

Ancelotti tiene un problema con la gestión

A pesar de que desde el club se habla de una simbiosis que terminará por llegar, cualquiera que asiste al feudo madridista ve cómo en el juego Mbappé se conjunta más con otros compañeros, especialmente con Rodrygo o Brahim, su mejor aliado en el vestuario. Esto provoca tensiones en la jerarquía del equipo que más penaltis a favor dispone en LaLiga, lo que le ha permitido resolver partidos complicados, sobre todo al principio de la temporada.

Con todo, el Real Madrid sigue sin tener un claro especialista y esto ha minado la tasa de porcentaje desde los once metros. Tras el fallo de Vinicius, el Valencia se puso por delante en el Bernabéu, agravando el fallo cometido por el brasileño. A pesar de sus dos errores, Mbappé es el mejor preparado para la ejecución de los lanzamientos, como demostró en la final del Mundial de Qatar, cuando anotó dos más el de la tanda. Ancelotti tiene un problema en la gestión de esta faceta, decisiva en este tramo de la temporada.