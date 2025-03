Ancelotti: “En esta plantilla no hay envidias”

Ancelotti es optimista pese a pichar en la Liga, por lo que califica de “vitales” los tres puntos ante el Rayo. Huye de destacar a Rodrygo, “lo importante es el balance del equipo”, y afirma que “no hay envidias” cuando uno resalta más que el otro. Desveló que Valverde está de vuelta, y habló de su versatilidad, pero cree que “su carrera será en el medio del campo”. Descubrió que había felicitado a Florentino Pérez, que hoy cumple 78 años. Achacó el pinchazo ante el Betis al “desgaste ante el City”. Y considera “normal los altibajos de Mbappé”.

“El Rayo es un equipo valiente, bien trabajado, intenso y organizado que nos va a exigir mucho para sumar tres puntos vitales”, empezaba diciendo el italiano, que admitía salir “decepcionado” del partido contra el Betis, pero dio sus razones: “Veía equipo en buen momento, no esperaba ese bajón. Creo que fue aislado porque reaccionó bien contra el Atlético. El motivo pudo estar en el desgaste, la tensión y la alta exigencia de la eliminatoria ante el City. Y no, no creo que los jugadores elijan los partidos en los que relajarse más”.

Cerca de la situación ideal

El italiano volvió a reivindicar el trabajo para esta última etapa de la temporada: “Estamos listos para pelear todos los partidos de todas las competiciones teniendo en cuenta el desgaste que eso supone”. Valoró haber tenido “cinco días de descanso”, lo que le concede cierta “tranquilidad” para el encuentro ante el Rayo: “No digo que estemos en una situación ideal, pero solo porque no somos líderes en la Liga. Estamos cerca de la final de la Copa del Rey y con opciones de seguir adelante en la Champions”.

Llegó el turno de los nombres propios. “He felicitado al presidente. Le he deseado que disfrute en un día muy especial para él”, dijo, y agregó: “No me pide nada especial. Sé lo que me pide desde que llegué, ganar partidos y títulos. Ganar al Rayo sería un buen regalo y ojalá sea más grande al final de temporada”. “¿Con Rodrygo más equilibrio que con Vinicius? No hago un balance de lo que hacen en cada partido. A veces destaca Rodrygo, otras Vinicius, Bellingham o Mbappé. Lo importante es el balance del equipo a nivel defensivo y ofensivo. No hay envidias en esta plantilla, y si Rodrygo destaca los otros están contentos”.

Valverde y Mbappé

“Valverde está bien, disponible. Llegó justo ante el Atlético y ha mejorado. Está en buena condición, puede jugar”, aseguró y analizó las preferencias del uruguayo: “Sé donde le gusta jugar menos, de extremo derecho; le gusta mucho de pivote, de interior y de lateral. Va a ser y es el mejor lateral del mundo, y también como medio, pero creo que su carrera será en el medio del campo”. De Camavinga dijo que “las lesiones le han dejado tres meses y medio sin jugar y eso hace que le cueste volver a su nivel habitual, pero lo conseguirá”.

“Mbappé no hizo contra Atlético lo que ante el City, pero estamos muy contentos con él. Hay que tener en cuenta que no puede estar siempre a su mejor nivel, él es consciente. Los jugadores de calidad son los que tienen más altibajos, es genético: los de más calidad tienen más complicado ser constantes. Si estamos en octavos de la Champion es gracias a él, marcó cuatro goles y va a aportar más hasta final de temporada”, subrayó.

Rodrygo, día de la mujer y Modric

Quiso hacer una aclaración de algo que dijo entre los que corren y los que no con Valverde como ejemplo: “Alguien malinterpretó eso: o corres o marcas la diferencia. Si no corres o marcas la diferencia, está mal. Hay jugadores que hacen las dos cosas. Si no corres, entonces hay que marcar la diferencia. Valverde puede hacer las dos cosas”. Después explicó por qué en una entrevista declaró que le gustaría ser una mosca: "Tendría toda la información de los jugadores, aunque tengo una idea clara de lo que piensan. Es parte de mi trabajo. La relación personal es muy importante, además de la profesional”.

Una periodista brasileña le preguntó por el buen momento de Rodrygo, y dijo esto: "Quería felicitarte porque hoy es tu día, el día de todas las mujeres. Un día tan importante para vosotras y para nosotros que estamos siempre cerca. Dicho esto... no quiero hablar de Rodrygo (y se le escapó una sonrisa). Lo está haciendo muy bien, ayudando al equipo... que es más sólido porque los de arriba están ayudando”. Por último, se refirió a Modric: “A sus 40 años no tiene problemas de recuperación. No me sorprende, le veo todos los días como se prepara, como entrena, es un ejemplo que deben seguir los jóvenes”.