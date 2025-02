Ancelotti: "Los otros piensan que el sistema favorece al Madrid, pero luego no quieren cambiarlo"

Como era de esperar tras lo acontecido en los últimos días, Carlo Ancelotti no se libró de ser preguntado sobre la polémica que se ha destapado con la carta del Real Madrid a la RFEF y las posteriores declaraciones de Javier Tebas, afirmando que en el conjunto blanco "han perdido la cabeza" actuando así.

"El Real Madrid está en contra de todo. Quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Ha construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota que publicaron el otro día se veía claramente. Dicen que la competición está adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza. Hacen un mal análisis del caso Negreira. No hay acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie", explicó el presidente de LaLiga tras una cumbre en la que la RFEF y los clubes de Primera y Segunda División también se posicionaron en contra del equipo blanco.

"Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza" Carlo Ancelotti

Cuestionado por las palabras de Tebas, Ancelotti se mostró rotundo: "Antes de un partido tan importante no me gustaría tocar este tema. Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Lo que hemos hecho es pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar mejorar. Queremos cambiar un sistema con el que, por lo que oigo, nadie está contento".

Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti / EFE

Además, el italiano dijo estar sorprendido con la postura que han tomado el resto de clubes, en la que él ve algunas incongruencias. "Nosotros no estamos contentos en un sentido y creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto. Esto me sorprende un poco", explicó el técnico madridista, antes de insistir de nuevo en el presidente de LaLiga: "Repito, Tebas puede quedarse tranquilo, nadie ha perdido la cabeza".

Al margen de esto, en la rueda de prensa también se preguntó a Carlo Ancelotti por los tweets del Atlético de Madrid, en los cuales insinuaba que el conjunto blanco presionaba a los árbitros: "A mí no me consta (que presionemos). El Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta. Yo soy de la vieja escuela, del bolígrafo. A veces las redes sociales sacan argumentos y debates con poco sentido. Prefiero no mirar las redes. A quien me critica quiero verle la cara".