Mourinho se une al club de los ex entrenadores críticos contra el Madrid: "Soy más ecuánime"

Que la eliminatoria entre el Real Madrid y Benfica iba a suponer un antes y un después para Mourinho estaba claro. Habían pasado más de 13 años tras la salida del portugués, que quedó emparejado con su anterior club después de regresar al equipo del que es socio desde hace dos décadas. En lo que algunos veían como un conflicto de identidad, el luso ha visto una forma de reafirmar la suya, al servicio de la entidad benfiquista, a la que ha puesto por delante de todo.

Críticas por el arbitraje en Da Luz

Incluso en una situación crítica como la vivida después en el Benfica 0 - 1 Real Madrid, donde Vinicius activó el protocolo antirracista para denunciar que Prestianni le había proferido insultos racistas. Un incidente que obligó a la suspensión del partido y que está siendo investigado por la UEFA. La reacción de Mourinho le distanció de Arbeloa, el alumno que ganó al maestro. Algo que asumió el portugués, sin moverse un ápice de su postura sobre lo sucedido.

Mourinho: "No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha ocurrido" / Perform

Una brecha de identidad y autoridad que también se plasma entre el club y el portugués. "Soy más ecuánime que Álvaro (Arbeloa) y Mbappé", sostuvo cuando se le preguntó sobre el incidente que "terminó con el partido". "Me expulsan por decir una cosa muy obvia: el árbitro, Letexier, tenía un papel que decía ‘Tchouaméni, Carreras y Huijsen no podían ver amarilla’. Y no ha querido amonestarlos. Se lo he dicho, porque tengo 1.400 partidos encima y sabía perfectamente a quién podía amonestar y a quién no", criticó tras la derrota por la mínima, a causa del gol del brasileño.

Mourinho le afeó su conmemoración como desencadenante del tumulto posterior: "¿Por qué no lo celebra como Eusébio, Pelé o Di Stéfano?". La defensa de Prestianni y del Benfica, club que le ha vuelto a poner en la primera fila europea, ha sentado mal en cierto sector del club blanco. Sobre todo entre los que defienden su legado en los años de plomo contra el Barça de Guardiola. "El mourinhismo ha muerto", se ironizaba en la sala de prensa del Estádio da Luz, donde el técnico luso se reafirmó en lo que viene diciendo en los últimos meses, cuando se le ha relacionado con una posible vuelta al Bernabéu.

Arbeloa sobre el conflicto entre Vinicius y Prestianni / twitter

El cisma entre Arbeloa y Mourinho

"Se le puede decir no al Madrid y a Florentino", dijo, sin tapujos, afirmando que lo suyo con el equipo español era historia. Aunque reconocía el calor que recibía de los madridistas cada vez que se encontraban con él. Una relación de amistad conservada, sobre todo, por la falta de un enfrentamiento directo durante estos años. Cuando un entrenador se sienta ante su pasado, por mucha filiación que exista, surge el choque, como ha pasado con el PSG de Luis Enrique y el Barça en los últimos tiempos. Por eso, Mourinho sintió cierto alivio cuando fue expulsado por criticar las decisiones arbitrales.

Esto le permitirá evitar un regreso incómodo al Bernabéu. Todo lo contrario a lo que se imaginaba cuando fue capaz de clasificar al Benfica para el playoff después de retratar al Madrid de Arbeloa en el histórico 4-2 de Trubin, convertido en objeto de culto en Da Luz. Aquel día pidió perdón por celebrar el tanto delante del que había sido su "niño", como lo definió. Pero nadie mejor que el portugués para entender que, cuando hay competiciones de por medio, las amistades se diluyen.

¡Mourinho encienda las redes! "Tenía un papel que decía: 'Tchouaméni, Carreras y Huijsen no pueden ver la amarilla'" / El Partidazo de COPE

No es la primera vez que un ex empleado de la 'casa blanca' entra en conflicto con la misma tras su salida. Le pasó a Carlo Ancelotti en medio de sus dos etapas en Chamartín. "Lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia. Quedará en la historia como que el Madrid eliminó al Bayern, y ya está. Pero lo que sucedió en Madrid lo vio todo el mundo, no fue algo normal. Hay que poner el VAR porque es necesario", denunciaba el italiano en 2017 en una entrevista en el Corriere dello Sport. Un año en el que los de Zidane conquistarían su duodécimo cetro europeo.

Las diferencias de Pellegrini con Florentino

"Desde que llegué tuvimos diferencias de pensar lo que es la labor de un técnico con una directiva. Sin tener ninguna pelea, acepto las diferencias de opinión. El presidente tiene una forma de pensar sobre lo que son los técnicos y lo que deben hacer los técnicos y tuve una diferencia con él a principio de temporada. Incluso ofrecí irme en ese momento, pero no sucedió. Pasó la temporada y sabía que estaba fuera del Madrid, ganando o no el título", explicaba recientemente Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, sobre su temporada 2009/2010 al frente del club blanco.

Carlo Ancelotti, en su primera despedida como entrenador del Real Madrid, entre Zinedine Zidane y Florentino Pérez. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Incluso Zidane se fue de Valdebebas dando un portazo después de una segunda etapa que no ha tenido tercer capítulo, pese a los deseos de Florentino, quien también buscó en más de una ocasión el regreso de Mourinho. "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. (...) Soy un ganador nato, pero más allá de esto están los seres humanos y tengo la sensación de que no he sido valorado", lamentaba el galo.

En conversación con SPORT, López Caro, que en 2006 se quedó al mando de un barco de Galácticos que abandonó incluso el propio Florentino, afirmaba lo siguiente: "Somos conscientes del Real Madrid, donde todo está muy sobredimensionado y existen muchos intereses en juego, incluidos, lamentablemente, algunas personas destructivas que han perdido la ética y la sensatez". Una reflexión que ya hizo Mourinho en la previa de la eliminatoria, en la que dijo "haber dado todo por el Madrid", donde entienden que "sería hipócrita estar enfadados", aunque son conscientes del deterioro de la relación.