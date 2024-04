Ancelotti: “Tenemos el pastel, nos falta poner la guinda a la temporada”

Carlo Ancelotti contiene la euforia después de pasar la eliminatoria en Champions ante el City y en vísperas del Clásico que puede ser decisivo para la Liga. Están cerca pero no han ganador nada, “falta poner la guinda al pastel” dice, y esa guinda en la Liga la tienen que conseguir ante “un Barcelona que es muy, muy bueno”.

Reconoce que van a llegar justos físicamente, como Mendy que ha necesitado “un día más de descanso”. No le preocupan las críticas de los que le señalan por ese autobús que puso en el Etihad con una reflexión concluyente dirigida a los antimadridistas: “No he encontrado ningún aficionado nuestro triste”

Ancelotti pensativo en el entrenamiento de hoy / Efe

“Estamos recuperando bien pero hay jugadores como Mendy, que le falta un día más de descanso. Estará en la convocatoria e intentaré sacar el mejor equipo posible”, dice, y agradece que le hagan una pregunta sobre el Clásico después de una batería de cuestiones sobre sus jugadores.

“El Barcelona es un rival muy competitivo. Un Clásico es siempre un Clásico, un partido luchado e igualado. Ellos están muy bien, pero para nosotros es una oportunidad acercarnos a ganar la Liga. Somos conscientes de las dificultades, porque el Barcelona es muy muy bueno”.

Irónico contra los críticos

El italiano dice que todavía no es el momento de sacar pecho por estar en semifinales de la Champions y tener en la mano sentenciar la Liga si ganan al Barcelona y tras una temporada en la que han tenido infinidad de contratiempos con las lesiones: “De momento lo estamos haciendo muy bien, el pastel está preparado y tenemos que poner la guinda en este mes más decisivo. Hemos, recuperado Militao, a Courtois, solo falta Alaba. Llegamos bien a este tramo final, pero tenemos que poner la guinda”.

Rudiger marcó el penalti definitivo ante el City / Efe

Ancelotti tira de ironía cuando le dicen que ha recibido críticas por plantear un partido tan defensivo ante el City: “No me sorprende. Teníamos muy claro cómo teníamos que jugar. Tienes que manejar bien cuando tienes o no la pelota. A veces hay partidos en el que la tienes menos de lo normal, y lo hemos hecho muy bien. No he encontrado ningún aficionado nuestro triste, todos muy contentos. El equipo ha dado la cara y algo más. ‘Háblame del mar marinero’, es algo que he escuchado en España y me gusta mucho”.

Los penaltis y un ambiente sano

Sobre su reacción de llorar cuando se fue Casemiro es porque se iba “una leyenda” y eso le afectó “como a todo el madridismo”. De Nacho dijo que “su futuro lo tiene que decidir él” tras su “espectacular partido ante el City”.

El Madrid no se fía del Barcelona / Efe

Explicó cómo eligieron a los lanzadores de los penaltis en el Etihad, uno de ellos Rudiger al que no había visto tirar nunca salvo en el último entrenamiento: “Es muy importante hablar con los jugadores y elegir a los que a nivel emotivo estuvieran más convencidos”.

Ancelotti no descartó a Militao de “titular” ante el Barça, porque “está listo, aunque le faltan minutos”. De Valverde dijo que es “determinante e insustituible, donde juegue aporta”. Afirmó que "Modric nunca va a aceptar ser el revulsivo" de su equipo, porque "se entrena con la misma calidad y entusiasmo que hace 10 años".

Elogió a su cuerpo técnico, con su hijo a la cabeza que le aportan “un entusiasmo y profesionalidad” que le hacen “dudar al tomar decisiones” pero, sobre todo destacó una cosa: “Tener un ambiente sano y limpio te permite sacar lo mejor de ti mismo. Es muy importante el ambiente sano y lo hay en el cuerpo técnico, en los utilleros, en los jugadores...”.