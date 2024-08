Ancelotti: "Más o menos, nos pasó lo mismo que en Mallorca"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha afrontado la rueda de prensa posterior al partido contra la UD Las Palmas, finalizado con empate a uno en el marcador, haciendo autocrítica. El técnico italiano ha asegurado que el Madrid jugó un "mal primer tiempo" pero que va a "encontrar la solución" para revertir la situación.

Hemos jugado un "mal primer tiempo, nos costó encontrar la jugada, el equipo no estuvo bien, nos costó recuperar el balón. Más o menos lo mismo que pasó en Mallorca", ha asegurado Ancelotti, para agregar que "tenemos que encontrar una solución rápida y la vamos a encontrar".

"Nos cuesta encontrar la solidez del año pasado. No hay que buscar excusas porque calendario aprieta, hay que buscar la mejoría cuanto antes. Tengo que estar más claro en la estrategia en el campo para dar claridad a los jugadores. Nos está costando más de lo que pensábamos. Estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están siendo bien", ha dicho.

Ancelotti, igualmente, ha admitido que el juego de su equipo ante la UD Las Palmas ha sido "lento" y que ha faltado "una mayor movilidad" porque "el balón llega a los delanteros cuando el rival ya está cerrado. Nos cuesta encontrar espacios entre líneas".

Se comprometió a "buscar la solución" porque "cuando existe un problema es el entrenador el que tiene esta responsabilidad". Insistió en que el problema es que su equipo "deja mucha distancia entre líneas, especialmente en la zona ancha".

Comentó que no se trata de que el equipo padezca cansancio mental porque "entrenamos bien. Lo que ocurre es que, a veces, en fútbol, no eres capaz de encontrar la manera de ser más eficaz, de jugar mejor y ser más sólido... La temporada acaba de empezar, pero no podemos dejarnos más puntos fuera de casa". Concluyó asegurando que la plantilla del Real Madrid "está cerrada".