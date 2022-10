Ancelotti: "No nos sentimos invencibles"

“El momento de dificultad llegará y tendremos que estar listos para superarlo”, ha avisado el entrenador del Madrid en la previa del encuentro ante el Sevilla El técnico italiano avanzó que Courtois ya está preparado para reaparecer y se mostró optimista con la continuidad de Kroos: “Creo que va a seguir”

La felicidad va por barrios y, en Chamartín, ahora mismo solo se ven sonrisas. El Real Madrid es el líder de la Liga Santander y ya ha encargado el billete para los octavos de final de la Champions League. El conjunto blanco dio continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en el clásico con un triunfo solvente en Elche y afronta la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu con mucha seguridad en sí mismo. Los merengues, eso sí, no se sienten invencibles. “Cualquier equipo nos puede ganar”, ha avisado Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

“No nos sentimos invencibles. En toda la historia no ha habido ningún equipo invencible. Cualquier equipo nos puede ganar: el fútbol es calidad, pero también compromiso y actitud. Todo puede determinar un partido”, ha declarado el técnico italiano. El míster ha advertido a sus futbolistas de que “el momento de dificultad llegará y tendremos que estar listos para superarlo”. “Llegará seguro, no tengo ninguna duda. No sé cuándo lo hará, no soy un mago, pero tendremos que hacer como el año pasado y sobreponernos”, ha añadido.

‘Carletto’, satisfecho con la “tranquilidad” y el “buen ambiente” en el entorno del Madrid, ha aprovechado la comparecencia para informar de que Thibaut Courtois ya está recuperado al 100% de sus problemas en el nervio ciático y mostrarse optimista con la continuidad de Toni Kroos. “He hablado con él y está muy tranquilo. Decidirá su futuro en enero o febrero, después del Mundial. Personalmente, creo que va a seguir porque le veo contento. Está a un nivel más alto que el año pasado”, ha opinado antes de elogiar también a Fede Valverde y Marco Asensio, un futbolista que “ha cumplido en los pocos minutos que ha tenido”.Para Ancelotti, el Mundial “no es nuestro enemigo”. “Si lo es, lo es de todos. Todos los equipos tienen a jugadores que lo disputarán”, ha justificado. Por último, el entrenador ha destacado la “solidaridad” de su equipo en el primer tramo de competición. “Somos un equipo que se identifica, que lucha. Podemos mejorar muchas cosas colectivamente, pero a nivel individual es difícil. Tenemos que estar agradecidos con sus padres por su genética”, ha finalizado.