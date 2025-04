Ancelotti: "No hubiera sido un escándalo ganar"

Carlo Ancelotti perdió su segunda final contra el Barça de Hansi Flick. Su Real Madrid le compitió mejor en esta ocasión que en la Supercopa de España y fue un gran disparo de Koundé en la prórroga el que desniveló la balanza. El técnico del conjunto madridista lamentó la derrota, pero aseguró que no tiene que afectar a lo que todavía aspiran a ganar esta temporada.

"Tenemos que seguir compitiendo en la Liga, hemos hecho un partido de alto nivel. Hay que seguir peleando u luchando, no tenemos nada que reprochar al equipo", aseguró el técnico italiano, que calificó de "muy buena" la segunda parte.

"Estuvimos cerca"

"Si hubiéramos ganado no habría sido un escándalo. Estoy dolido por no haber sido capaz de levantar la Copa, pero hicimos el partido que teníamos que hacer", insistió el técnico, quien subrayó que "cuesta ganar al Barça, porque el Barça es un gran equipo", en referencia a que no está logrando resultados contra los azulgranas.

Ancelotti no quiso hablar del arbitraje ni tampoco de los incidentes ocurridos al final del partido y las sanciones que puedan acarrear. "No sé qué ha pasado al final. Hay que ver qué ha pasado y esperar. Descansar dos días y preparar los partidos contra Celta y Barcelona. ¿Rüdiger? No, no se ha lesionado. Lo he sustituido porque estaba muy cansado", aclaró 'Carletto'.

Sí admitió que los cambios, en especial el de Mbappé, habían dado otro aire al equipo. "Decidí poner a Kylian cuando decayó el ritmo del partido. No podía aguantar los 90 minutos. Los cambios han aportado y en la segunda parte muy bien estuvimos muy cerca de ganar. Llegó un gol un poco raro (en referencia al de Ferran Torres), nos ganaron la espalda y nos ha descolocado cuando el partido estaba bajo control. Contra el Barcelona puede pasar", aseguró Ancelotti.

Y repitió, porque lo tiene muy claro, que esta derrota "es una pena, pero yo creo que no afectará ni a la Liga ni al Mundial de Clubes. Competiremos cuando vayamos a Barcelona como hicimos esta noche", concluyó.