Ancelotti no se calla ante Simeone: "Son espinas que duelen"

Carlo Ancelotti suele no 'entrar al trapo' en asuntos polémicos, aunque en esta ocasión, el técnico italiano del Real Madrid sí quiso salir en defensa de la institución blanca y contestar unas declaraciones previas del entrenador del máximo rival ciudadano, Diego Simeone. Todo ello, a raíz del enfrentamiento de Copa del Rey contra el Celta de Vigo en el Bernabéu (5-2), donde los celestes reclamaron varias decisiones arbitrales.

Tras toda la polémica generada en el duelo copero del jueves, al día siguiente se le preguntó a Simeone, que comparecía en rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (16.15 horas) ante el Leganés en el Civitas Metropolitano.

"No vi el partido, pero me comentaron que hubo episodios como los que lleva habiendo desde hace 100 años, no sé qué les sorprende", fueron las palabras del 'Cholo' que tan mal han sentado en el madridismo.

La respuesta del 'aparato blanco'

Por la mañana, la televisión oficial del club atacó al técnico argentino al asegurar que su equipo "es favorecido por el sistema arbitral" y en la rueda de prensa previa al Real Madrid-UD Las Palmas de este domingo (16.15 horas) fue el turno de Carlo Ancelotti, al que, lógicamente, le preguntaron sobre las palabras de su 'colega'.

Posible penalti no pitado al Celta ante el Madrid que acabó en el primer gol de los blancos / SPORT.ES

"Son cosas para la galería"

Y no se cortó el italiano: "Son cosas que se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid ahora y en estos 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro", respondió 'Carletto' para 'lanzar' una última sentencia: "Supongo que pueden ser espinas que duelen".

La llama de la polémica, lejos de apagarse, sigue viva y aunque se ha 'desplazado' al enfrentamiento directo y eterno entre los dos equipos más potentes de la capital española, el gran damnificado está en Vigo.