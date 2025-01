Ancelotti: “Nadie sospecha qué jugadores quieren fichar por el Real Madrid”

Carlo Ancelotti no se fía de nada ni de nadie. “Cada partido es una trampa”, dice en vísperas de visitar al Espanyol, “tres puntos en un momento importante de la Liga”. Una temporada “con muchos partidos, 13 hasta el 16 de marzo”. Está contento de haberse comido “el turrón” en el Madrid, pero quiere seguir con la racha que llevan “12 ganados de los últimos 14” para no dar “un paso atrás”. Valora a Rodrygo, reconoce que “en la izquierda aporta mucho”, y ante la posible oferta del fútbol árabe, responde: “Nadie sospecha qué jugadores quieren venir aquí”. Reconoce el derecho de Arabia Saudí a reforzarse como organizador del Mundial 2034 “porque el fútbol no es de Europa, es Mundial”.

Calendario

“Llegamos a un momento importante en la Liga para todos los equipos. Los puntos en juego son más importantes que en los primeros partidos. Tenemos ventaja y queremos mantenerla”, empieza diciendo el italiano, que se queja del calendario y más tras verse obligado a jugar dos partidos más en la Champions: “Son demasiados, hasta el parón del 16 marzo tenemos 13 partidos, son un montón. Cada partido es vital desde hoy, en cada uno nos jugamos mucho de la temporada”.

Quita importancia a no entrar entre los ocho primeros en la Champions: “Jugar dos partidos más en la Champions no cambia. No queremos un mundo perfecto, porque no lo hay. Hemos fallado en un partido y no pasan nada por jugar dos más o menos. Serán difíciles y entretenidos, pero tenemos los recursos para superarlos". La dinámica de jugar cada tres días supone que “no haya preparación. Solo 4, 5 o 6 jugadores lo pueden hacer, el resto se limitan a recuperar, ver videos y jugar partidos y así para los próximos 40 días”.

Rodrygo y Vinicius

Hasta aquí, el Real Madrid mantiene vivas sus opciones y Ancelotti su puesto: “No dije que quería llegar vivo a enero, dije que quería comer turrón en diciembre… el equipo está mejor desde entonces. Está en una racha muy buena con 12 partidos ganados de 14, buen momento, buena dinámica. Pero cada partido puede ser una trampa y volver atrás, algo que no nos podemos permitir”.

Ahora le toca a Rodrygo oír cantos de sirena desde el fútbol árabe y Ancelotti responde: “Me cuesta hablar del futuro de los futbolistas, porque son decisiones personales. Veo a los jugadores que están son muy felices aquí, que quieren ganar títulos, aportar... lo que piensan no lo sé, ya tengo dificultad en hablar de mi futuro”. Y luego tira de ironía: “Hay muchos jugadores que querrían ocupar sus plazas y jugar en este equipo con esta camiseta. Muchísimos. No me gusta decir nombres, pero hay un montón. Nadie sospecha de los que quieren venir aquí. Es la historia y la fuerza de este club y no te digo de los entrenadores que quieren llegar aquí…”.

El fútbol árabe

El rendimiento de Rodrygo mejora en la banda izquierda, desde donde ve puerta con más facilidad. “Es un tema de debate, se le ve muy cómodo en banda izquierda, pero también aporta mucho en la derecha y también marca. Es muy completo, pero por el bien del equipo alguien tiene que sacrificarse y él, la verdad, siempre se ha sacrificado. Su primer pensamiento es por el bien del equipo”. Sobre un truque de posiciones con Vinicius, dice que como están “no ha salido mal, de momento”: “No creo que salga mal en el futuro”.

Por último, analiza la irrupción del fútbol árabe en el mercado. Ha fichado exmadridistas de relumbrón como Cristiano Ronaldo o Benzema: “Organizarán el Mundial 2034. Tienen el derecho de aprovechar al fútbol para mostrar una buena imagen del país. Es un proyecto muy serio de un país muy fuerte. Tiene muchos aficionados e intenta mejorar fichando jugadores importantes. El fútbol, como el mundo, se ha globalizado. El futbol no es solo una cosa de Europa es Mundial”.