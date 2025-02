Ancelotti: “Si nadie está contento con los arbitrajes, es momento de cambiar”

Ancelotti comparte “totalmente” el comunicado del Real Madrid contra el sistema arbitral tras lo ocurrido ante el Espanyol. Se queja de que no tutelan “la integridad del jugador” y asegura que “si el Madrid, el Barça y el Atlético se quejan de los arbitrajes significa que nadie está contento y es una oportunidad para cambiar”. Adelanta que Bellingham y Mbappé son bajas ante el Leganés, elude responsabilizarse de no haber fichado algún defensa en el mercado recién cerrado y que su trabajo es hacer un buen “planteamiento” para cubrir las bajas de Rudiger y Alaba, y ‘ficha’ al canterano Jacobo Ramón para reforzar la defensa.

Quejas de los grandes

“Comparto totalmente el comunicado del club”, afirma el técnico italiano, que explica por dos veces el motivo que cree han llevado a hacer pública la queja: “Ha pasado algo que es inexplicable, poner en riesgo la integridad de un futbolista sin que todavía hayan dado una explicación correcta. Pedimos una explicación de lo pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista”. Pero va más allá: “Si no dan explicaciones es un momento para cambiar”.

Refuerza su tesis cuando le recuerdan que no solo el Madrid se queja de los arbitrajes, también lo han hecho últimamente el Barcelona y el At. Madrid. “Aquí, si todo el mundo se queja significa que nadie está contento”, insiste. Le recuerdan que la carta del club acusa al sistema arbitral de muchas más cosas, como un doble rasero en las decisiones arbitrales, pero insiste en lo mismo: “Se habla de una situación de la que hemos pedido explicaciones y todavía no han salido a darlas. Si no salen, es que hay un problema; y si lo hay, alguien tiene que arreglarlo”.

Cambiar algo

Ha entrenado en las cinco grandes Ligas europeas y destaca arbitralmente a la inglesa: “Es difícil decirlo, pero donde tiene menos presión es en Inglaterra y su rendimiento es mejor”. Elude hablar de por qué no se han tomado medidas después de destaparse el ‘caso Negreira: “Cada país toma las decisiones que necesita, es una oportunidad para el futbol español de cambiar algo tras el partido ante el Espanyol. Cuando hay un problema, algo tiene que cambiar”.

Califica de “desafortunadas” las lesiones de Rudiger y Alaba: “En dos días hemos perdido dos jugadores importantes, algo que no habíamos contemplado. Alaba estaba listo para jugar ante el Leganés, tenía buenas sensaciones. Tendremos que aguantar con lo que tenemos 15 o 20 días hasta que vuelvan. Contamos también con Jacobo Ramón, que ha estado lesionado mucho tiempo y puede aportar”.

Tchouameni y el mercado

El italiano intenta defender a Tchouameni como central, tras ser cuestionadas sus condiciones para el puesto: “A nivel defensivo es muy bueno de cabeza, se posiciona bien y tiene conocimientos tácticos. No está tan acostumbrado a esta posición, pero sus conocimientos como pivote le ayudan. A veces ha estado bien, otras veces ha tenido problemas. Pero solo le recuerdo un error claro y grave donde encajamos un gol”.

Las lesiones de Rudiger y Alaba se suman a las de Militao y Carvajal que dejan al equipo en un “estado de emergencia” sin que el club haya aprovechado el mercado de invierno para reforzar esa línea. “En lo que pienso es plantear bien las cosas. La tuvimos y lo arreglamos bien el año pasado. Tenemos que manejarlo bien. Los jóvenes podrán demostrar su calidad. Vamos a confiar en Jacobo”, insiste, y elude haber seguido los pasos del City, que se ha reforzado con cuatro jugadores: “Pienso en ese partido con sus nuevos fichajes, pero no quiero comentarlo ahora porque tengo otras cosas en que pensar en este momento”.

Bajas, el Leganés y CR7

Descarta que vaya a poner a “Valverde de central” contra el Leganés, “quizá de lateral en alguno de los partidos que vienen”, y desvela que han trabajado el balón parado, la vía por la que el Leganés ganó al Barcelona y el At. Madrid: “Lo hemos entrenado. La ausencia de Rudiger pesa en este aspecto, pero el Leganés no solo tiene peligro a balón parado, esos dos óptimos resultados fueron también porque defendió muy bien y salió con peligro a la contra”.

“Bellingham tiene un golpe que le ha provocado un hematoma, como Mbappé, y no están disponibles. Vinicius ha tenido un día más de recuperación y si estará”, adelanta. Por último, dio su sí a la afirmación de Cristiano Ronaldo de ser el mejor jugador de la historia: “Para mí, sí. Ha marcado y está marcando una época. También me ha ayudado mucho con sus goles para quedarme tranquilo en el banquillo del Real Madrid”.