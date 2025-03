Ancelotti: "No me molesta que digan que el Barça juega mejor que el Madrid"

Con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad como premisa, Carlo Ancelotti salió tranquilo a la rueda de prensa previa para atender a los medios.

El italiano fue cuestionado por los halagos constantes que recibe el juego del Barça y las críticas que se lleva el Madrid por lo mismo. "No me molesta porque en el fútbol cada uno tiene su opinión. Hay a quién le gusta más la posesión, a otros la defensa, la presión alta, el bloque bajo, el balón largo, la pelea del segundo balón... Hay muchas facetas y cada uno puede opinar lo que piensa", explicó el técnico.

Ancelotti, en un partido del Real Madrid / EFE

"El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. Me encanta el fútbol del Madrid y me gusta también cómo juega el Barcelona. Es difícil comparar porque las facetas son distintas. Es difícil comparar el estilo de juego de los dos equipos porque también depende mucho de las características de los jugadores que tienes. El Madrid tiene jugadores de características distintas. Pero se puede decir que el Barça juega muy bien y el Madrid muy mal, igual que se puede decir que el Madrid juega muy bien", afirmó Ancelotti.

"Es difícil mantener la misma identidad durante muchos años y el que intenta tener la misma identidad siempre, falla", sentenció el italiano para concluir el tema.

"Para hacer carrera en el Madrid hay que chupar banquillo"

Otro de los temas importantes de la rueda de prensa fue el papel de Endrick en el equipo. "Me parece que Endrick no está preocupado. Está muy contento, está trabajando muy bien y yo estoy encantado con él. Le he dado minutos cuando he podido y los ha aprovechado. Mañana puede tener opciones porque en Copa del Rey lo ha hecho muy bien", analizó el técnico madridista sobre el tema.

"Más allá de la competencia, no le falta nada para jugar. Solo es un problema de competencia, tenemos jugadores de una calidad extrema. La historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo: Vinicius un par de años, Rodrygo un par de años, Valverde, Camavinga... Si quieres tener carrera en el Madrid, hay que chupar banquillo", dijo Ancelotti.

Por último, el italiano también recalcó el papel de Mbappé al ser preguntado por si será el mejor de todos los tiempos: "No lo sé. Es difícil comparar jugadores distintos. Creo que Mbappé tiene la posibilidad de hacerlo (lograr lo mismo que Cristiano), eso significa que será una leyenda del Madrid como es Cristiano".