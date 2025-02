Ancelotti: "Modric es un regalo para el fútbol"

Carlo Ancelotti celebró con efusividad el segundo y definitivo gol del Real Madrid ante el Girona. Los blancos cerraban un partido importante para seguir la carrera al FC Barcelona en LaLiga: "Hemos jugado bien, no ha sido un ritmo exagerado pero lo hemos controlado bien. La recuperación de Alaba es importante porque empezamos a recuperar piezas atrás. Hoy hemos podido dar descanso a Valverde y a Rudiger".

Precisamente, la novedad del austríaco en la pareja de defensas fue la principal novedad del italiano en el once: "Alaba viene de una lesión muy larga y ha hecho un gran partido. Ha estado cómodo y bien posicionado, puede ser titular ante el Atlético de Madrid en Champions. Él ya estaba listo hace un mes, aunque recayó con la lesión del abductor. Lo único que necesita es jugar. Y no tiene ningún problema en jugar un partido por semana. Ya no tenemos tanta emergencia en defensa", explicó el entrenador.

"Modric debe seguir hasta que él quiera"

El jugador más destacado del encuentro fue Luka Modric. El croata sigue brillante pese a su edad (39 años) y Ancelotti se ha deshecho en elogios: "He utilizado todas las palabras posibles para Modric, es espectacular siempre. Un regalo para el fútbol y debe seguir hasta que él quiera. Es una leyenda y ha marcado una época aquí".

Al italiano le han preguntado por la posibilidad de que su centrocampista llegue a jugar con 40 años con la camiseta blanca, algo que no ha hecho nunca nadie: "Yo tuve a un jugador de 40 años como Maldini y se puede comparar perfectamente con Modric. Son ejemplos fantásticos de lo que debe ser un futbolista. Profesionalidad, actitud, compromiso, es la única manera de llegar a los 40", recordó.

Luka Modric celebra con Alaba su gol ante el Girona / AGENCIAS

El Real Madrid ha cerrado el encuentro con un gran gol de Vinicius a pase de Kylian Mbappé. El italiano estaba muy satisfecho con el rendimiento de ambos: "He visto un Vinicius en su mejor versión, puede tener más o menos acierto, pero ha estado imparable. Cada vez que encaraba no lo podían para".

"Mbappé estaba muy contento, no ha marcado pero ha dado una asistencia. Ha sido muy peligroso. Le importa mucho que el equipo gane", confirmó Ancelotti.

Vinicius y Mbappé celebraron el segundo gol ante el Girona / AGENCIAS

Cambios por las bandas

"Cuando controlar bien el partido y tienes oportunidades, puede pasar que te empaten. Ellos han tenido ocasiones en una contra para empatar y el segundo gol ha cerrado el partido. El equipo ha jugado bien, no era sencillo repetir el nivel de actitud del miércoles. Pero ha sido suficiente, me ha gustado el equipo sin llegar al nivel del día contra el City", recordaba el italiano.

De hecho, para conseguir llegar más a la portería catalana, Ancelotti decidió cambiar de posición a dos de sus jugadores: "Habíamos planteado Rodrygo por la izquierda y Brahim por la derecha, pero después cambiamos y pusimos a Vinicius por fuera. Rodrygo se encuentra mejor en la izquierda pero hace el mismo daño por los dos costados"