Ancelotti: “Si mejoramos en defensa, aspiraremos a todo”

Ancelotti tiene claro que para aspirar a todo deben “mejorar en defensa”. Reconoce que no tienen “muchas posibilidades” de entrar entre los ocho primeros en la Champions, pero se marca el objetivo “vital” de ganar los dos partidos que quedan. Asegura que él no se irá nunca del Real Madrid, que siente “el cariño” del club y del madridismo, y se alía con la reelección de Florentino Pérez porque le puede estar cuatro años más siendo su entrenador. Confía en la plantilla que tiene y no “envidia” que otros grandes del continente fichen en este mercado. Y cree que el problema de Mbappé fue que tenía que haber “pensado menos” en el campo y hacer un fútbol “básico”.

“La fecha de salida de este club nunca la decidiré yo, nunca en mi vida. Llegará ese día, no sé cuándo, puede que después del partido de mañana, del próximo partido, en un año o en cinco. Pero tengo una ventaja, Florentino estará cuatro años más y podemos hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo”, comentó para negar que tenga decidió irse el próximo verano.

Cosas que mejorar

“No tenemos muchas posibilidades de entrar entre los ocho primeros, solo ganando los dos partidos que son vitales”, asegura, y asume que tendría que jugar esa eliminatoria extra que llegaría después del derbi: “Si la tenemos que jugar será al máximo, teniendo en cuenta que el calendario exigente y que estamos acostumbrados”. Cree que todavía es pronto para analizar el nuevo formato de la Champions, aunque tampoco lo aprueba: “Todavía es difícil decirlo, pero si jugamos dos partidos más me hace ser negativo”.

Su evaluación de la temporada la condiciona a mejorar en defensa. “Tengo que separar dos cosas: en la parte ofensiva, hemos ofrecido muy buen rendimiento; y en el aspecto defensivo, tenemos que mejorar mucho, porque será la llave del éxito de esta temporada. Si lo logramos, pelearemos hasta el final por todas las competiciones”. Y en esa línea, no cree que la trayectoria que llevan le haya pasado factura: “Me siento muy querido en todos los aspectos. La afición, el club, mediáticamente…, a veces se exagera un poco siguiendo la onda, pero como sabéis no me gusta seguirla”.

Evolución de Mbappé

Analizó la evolución de Mbappé desde que llegó y su posición, después de asegurar que es el mejor delantero centro del mundo: “Al principio, intercambiaba la posición con Vini, que le gusta marcar goles por dentro. Ahora un poco menos. Estos cambios eran para fijar un poco más la posición ofensiva de Bellingham, no para mejorar el rendimiento de Mbappé. Ahora está saliendo bien y seguiremos así. El gol no lo marcas por fuera, necesitas más toque, por dentro no es necesario tocar mucho el balón. Con la calidad, el desmarque y su velocidad, demuestra ser el mejor”.

Mbappé aseguró minutos antes que uno de sus problemas era que pensaba demasiado sobre el campo, preguntado Ancelotti por eso dijo que la manera de solucionarlo era “pensar menos”. “Cuando hay momentos difíciles hay que volver a lo básico en todas las situaciones, colectivas e individuales. Cuando uno no es capaz de sacar su mejor versión no es correcto complicarse las jugadas, hay que simplificarlas”, afirmó, y dijo no tener “envidia” de esos clubes que se refuerzan en este mercado: “El nivel de esta plantilla es muy completo. Teniendo en cuenta lo del año pasado, que las bajas aumentaron la competitividad y el compromiso, noes necesarios”.