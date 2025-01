Ancelotti, sobre si se marcha a final de curso: "Nunca decidiré yo la fecha"

Se juega bastante el Real Madrid en los dos encuentros de Champions que restan. Salzburgo y Brest, los dos rivales a los que debe ganar sí o sí el cuadro de Carlo Ancelotti y esperar errores de los demás para clasificarse entre los ocho primeros y evitar una engorrosa eliminatoria previa con un calendario ya cargadísimo de por si. Y el consiguiente pellizco económico que supone acceder directamente a octavos de final, claro.

El cuadro blanco viene de sufrir muchísimo para lograr el pase a cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta y de vencer bien en casa a la UD Las Palmas. Con un Mbappé que pasa por el mejor momento desde que aterrizó en el Madrid.

Entre otras cosas, 'Carletto' ha hecho referencia en rueda de prensa a Mbappé y a su posición: "Al prinicipio, intercambiaba con Vini porque a él también le gusta jugar por dentro, donde ha marcado muchos goles. Ahora cambian un poco menos. El cambio ha sido para fijar un poco más la posición de Bellingham que juega detrás de ellos, no era para mejorar el rendimiento de Mbappé. Hay que seguir así. El gol no se marca por fuera. Si es por fuera necesitas más toque".

SU FUTURO

¿Se siente querido por la gente? "Me siento muy querido por la afición, también a nivel mediático. A veces se exagera un poco, pero yo quiero ser objetivo y seguir por mi línea".

Sobre la información que ha salido en las últimas horas sobre que habría decidido salir del Madrid al término de esta temporada, el italiano ha sido claro: "No es así. Mi fecha de salida del club no la decidiré yo nunca. Puede ser el próximo partido, en un año, en cinco años, no lo sé. Tenemos Florentino aquí por otros cuatro años bien y me conoce bien. A ver si nos podemos despedir los dos juntos con todo el cariño del mundo".