Ancelotti: "Mañana tenemos que ver al Barça como un león, no como un gato"

Pese a lo mucho que hay en juego en el clásico del Camp Nou, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este sábado de muy buen humor en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas e incluso se atrevió a bromear con un posible cambio de banda de Vinicius y con el aspecto físico de Militao. El italiano dejó claro que es muy feliz en el club madridista y por eso se mostró convencido de que los resultados le permitirán sentarse la próxima temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu. "Quiero seguir y espero que sea así", avanzó. Y apuntó que "mañana tenemos que ver al Barça como un león, no como un gato".

A Ancelotti le plantearon si había hecho méritos suficientes para seguir un año más. "Es una evaluación que tiene que hacer el club, no yo", respondió. Y añadió que "yo ya he dicho que me quedaría aquí toda la vida, aunque eso es imposible. Es una decisión que el club tomará al final de la temporada. Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Disfruto todos los días de que el club me quiere aquí. Si me quiere para tres meses, disfrutaré tres meses y si es para tres años, disfrutaré tres años. Estaré agradecido con el club toda la vida".

El técnico es consciente de que la regla no escrita dice que si no se ganan Liga, Champions League o Copa, es imposible seguir en el Real Madrid. "Las reglas escritas cambian y las no escritas, también. Estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada, así que el tema se acaba".

Un periodista aprovechó entonces la ocasión para preguntarle qué título pensaba ganar. "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa y en la Liga, y donde no tenemos desventaja es en la Champions. No sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en la Liga", afirmó.

Ancelotti no se atrevió a dar por perdida la Liga en el caso de perder el clásico. "No lo sé, no pensamos en eso sino en ganar. Si no lo hacemos, ya lo pensaremos después", apuntó. Y adelantó que "mañana jugaremos ofensivamente, pero sin riesgos".

GRAN MOMENTO

El entrenador madridista es consciente de que el Barcelona está en un gran momento de forma. "Mañana tenemos que ver al Barça como un león, no como un gato. Si piensas que es gato igual parece que vas a una fiesta, es una equivocación. Vamos a jugar contra un gran equipo y es un partido importante. Hay que luchar y tratar de sacar lo mejor. Antes de un partido siempre tengo miedo o preocupación. Las dos horas antes de un partido son las más complicadas para mí, personalmente", reconoció.

Ancelotti tiene claro que "el plan lo tenemos. Los dos equipos nos conocemos muy bien. No hay secretos. Las evaluaciones antes del partido son cómo puedes crear problemas y evitarlos. Ese es el planteamiento que siempre hacemos hasta que pita el árbitro".

El técnico madridista destacó que "más que pragmatismo veo al Barcelona muy sólido atrás. Encaja pocos goles y tiene un compromiso colectivo importante. Eso les ha permitido ganar cuando han tenido que sufrir un poco más de lo normal". En cualquier caso no espera un partido similar al de la Copa del Rey. "Es muy difícil saber qué partido será mañana, cada partido tiene su historia. El Barçadefendió mucho en la Copa porque se adelantaron. El partido puede ser distinto en función de lo que pase", añadió.

Ancelotti sorprendió a todo el mundo al especular con un posible cambio de banda de Vinicius para evitar a Araujo, al que no citó. "Es verdad que Vinicius ha tenido más dificultades en los últimos partidos, pero Vinicius siempre es Vinicius. Su movilidad le puede ayudar a sacar lo mejor de sí mismo mañana. Estoy pensando de ponerlo en al derecha, veremos a ver... Puede jugar por la derecha", soltó por sorpresa, aunque inmediatamente reconoció que estaba bromeando "obviamente no es en serio, pero su movilidad puede ser importante. No tener una referencia fija contra un delantero, en general, es un problema para cualquier defensa. Jugará por la izquierda, aunque con más movilidad".

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

El técnico italiano destacó el buen momento de su equipo. Según argumentó, "desde el 22 de enero el equipo lo ha hecho muy bien. Los datos físicos y técnicos lo confirman. Estamos en un buen momento y también motivados e ilusionados. El equipo ha mejorado mucho en el aspecto técnico y táctico. Es más sólido detrás y más eficaz delante, al margen de algunos partidos. Creo que lo podemos hacer bien hasta el final".

Ancelotti habló también del emparejamiento contra el Chelsea en los cuartos de final de la Champions. "Es verdad que el año pasado nos ayudó jugar la vuelta en casa. No sé si es una desventaja. Creo que no cambia mucho por el hecho de que los goles fuera de casa no valgan el doble. El Bernabéu nos va a ayudar mucho en la ida", afirmó.

Al italiano le plantearon otros dos nombres propios. Preguntado por Militao, destacó que "pierdo credibilidad cuando digo que Vinicius es el mejor delantero del mundo y Militao, el mejor defensa. Soy honesto, está entre los mejores defensas. Lo tiene todo. Es rápido, bueno con el balón, contundente, gran cabeceador... No le falta nada. El único defecto que tiene es que no siempre está concentrado al cien por cien". Y bromeó "y no es tan guapo".

En el caso de Camavinga, apuntó que "lo está haciendo bien en este momento, igual que Tchouaméni en la primera parte de la temporada. Los dos han reemplazado a una leyenda como Casemiro, el mejor en su posición muchos años. Y con los dos el Madrid puede plantear el futuro muy bien para reemplazar a un jugador que ha sido una leyenda".