Ancelotti y el madridismo piden el fichaje de un delantero centro

La afición empieza a mosquearse con Benzema, que en los últimos partidos ha sido un lastre para el equipo en ataque y en defensa El italiano lo defiende apoyándose en lo que le ha dado al equipo, pero obvia el presente y mucho menos el futuro del francés

Carlo Ancelotti se niega a vivir el presente y qué decir del futuro en el caso de Benzema. El técnico italiano le defiende a capa y espada y niega su bajón, que cree es puntual. Sin embargo, el madridismo empieza a mosquearse con el francés, porque sus actuaciones son un lastre para el equipo. La afición exige un nueve y Ancelotti se deja llevar por el clamor popular, aunque lo haga desde la opacidad sin entrar al fondo de la cuestión y analizar bajo rendimiento de su delantero centro. Pero pide un nueve de verdad, no esos falsos competidores que han fichado para no incomodar al francés.

El Real Madrid en sus últimos partidos se defiende con uno menos ante las carencias físicas de un Benzema que juega andando. A veces son dos cuando Vinicius se pega uno de sus eslálones y se queda sin aire para ayudar. Es la raíz de los problemas defensivos de los blancos, que se pierde en la presión y se desorganizan porque hay un jugador que va a su aire. Además, está desaparecido en ataque donde la mayoría de las acciones ofensivas del Madrid empiezan a morir en sus botas por su mal momento.

LA EXCUSA DEL PICHICHI

Ancelotti no da con la solución. Ante el Valencia volvió a hacer rotaciones, pero repitió con el francés pese a saber que no está fino. Intenta competirle el Pichichi a Lewandowski pero en su actual nivel lo tiene difícil. En los últimos cuatro partidos no ha marcado y eso que los ha intercalado con descansos para no sobrecargarle de minutos en un intento de que esté fresco. Pero ni así. El italiano no lo quiere aceptar, quizá porque es uno de los que mantienen el orden del corral junto al resto de veteranos y se apoya en su jerarquía más que en su rendimiento.

“No tiene sentido dudar de Benzema. Puede tener un partido malo, pero no ha sido él solo”, decía por el desastre ante el City. Recurrió a su trayectoria en el Madrid para defenderlo: “Sigue siendo una leyenda de este club. No pasa nada”. Pero sí pasa porque el francés, camino de los 36 años, está viviendo su peor temporada desde que llegó al Real Madrid hace trece años.

Y lo peor es que su fútbol es clave para un equipo al que no ha aportado su generosidad, su fútbol, su habilidad, sus goles y de su magia. Unas carencias que pagan todos en este final de temporada. Pero Benzema no tiene un relevo que le inquiete y eso es lo que exige el madridismo para la próxima temporada, sobre todo si el bajón futbolístico es el inicio de su ocaso