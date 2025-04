Ancelotti se lleva los palos de la prensa de Madrid: "Quedó retratado"

Carlo Ancelotti ha sido señalado como el principal culpable de la debacle del Real Madrid en el Emirates. Los medios de Madrid no tuvieron piedad con el técnico por su forma de gestionar el partido y la sombra de un cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada cada vez está más presente.

Manu Carreño, en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, señaló que "el discurso de Ancelotti no llega a los futbolistas y ha quedado claro". Para Carreño, el Madrid fue "un equipo desenchufado, desconectado en la ida de los cuartos de final de la Champions, de su competición donde defiende título. Mucha épica va a hacer falta para el partido de vuelta y no sería la primera vez que el Real Madrid le da la vuelta a un partido como este".

Sobre Ancelotti profundizó que "el Real Madrid ha dado una imagen pésima y no sé si el que manda está tranquilo (Florentino Pérez), pero quién más intranquilo debe estar es Ancelotti por todo lo que se está generando en torno a su figura tanto dentro como fuera del club. Veremos cuál será la respuesta de los futbolistas porque esta dista mucho de un campeón de Champions".

Carlo y Davide Ancelotti, en pleno naufragio blanco en el Bernabéu / EFE

Por su parte, Juanma Castaño, en el 'Partidazo' de la Cadena COPE, señaló también al italiano por no reforzar al equipo tras la salida de Kroos o las lesiones de jugadores como Militao o Carvajal: "El Real Madrid apostó por no fichar, y Ancelotti, por contentar a Florentino y no pedir refuerzos".

El espíritu de la remontada todavía está latente y Castaño matizó que "dicho esto, ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito".

"Segunda parte bochornosa"

Su crítica siguió posteriormente en la valoración del encuentro: "Es una derrota justa. El partido del Real Madrid ha sido malo, en general, y la segunda parte ha sido lamentable, bochornosa. Y ha sido lamentable también después de recibir el 3-0, porque ahí una pequeña reacción o intentar un gol en el final del partido, pues habría metido al Real Madrid en la eliminatoria".

Thibaut Courtois no pudo hacer nada ante la exhibición de Rice / EFE

Castaño consideró que la imagen del Real Madrid "es inadmisible" y siguió poniendo en tela de juicio a Carlo Ancelotti. "Lejos de presentarse como un entrenador exigente con el club a la hora de reforzar la plantilla, al menos de puertas para afuera, ha sido un entrenador muy cómodo, muy cómodo. Y a veces da la sensación de que Ancelotti ha estado más preocupado de contentar a Florentino que de contentar al madridismo. Y a veces es incompatible contentar a Florentino y al madridismo, porque el madridismo reclamaba otra cosa en algunos momentos".

"Ancelotti está desnortado"

En la prensa escrita también fue cuestionado con dureza. Por ejemplo, Joaquín Maroto, desde el diario AS, contó a SPORT que la derrota "es una confirmación de que el entrenador no ha puesto a funcionar al Madrid. Llegamos a la primavera sin un plan. No ha cambiado".

Para el experto periodista madrileño, Ancelotti “se está equivocando, no ha dado con la tecla. Merece todo el crédito, pero está desnortado, está confuso y las cosas no le salen”.

Mbappé debe ser clave si el Madrid quiere remontar en el Bernabéu / LAP

Sin embargo, Maroto advierte que todo es posible en la vuelta en el Bernabéu: “Creo en la remontada porque lo hemos visto muchas veces, ayer un 3-0 pesa como una losa de mil kilos, pero el marcador adelgaza con el paso del tiempo. La gente va cogiendo moral, los jugadores se lo creen cuando ven el Bernabéu con 90.000 personas empujando, si no, sería inexplicable que lo consiguiera. Una vez será casualidad, una segunda será suerte, pero una tercera te dice que hay método".

Por su parte Juan Ignacio García-Ochoa relató en 'Marca' que "el Madrid fue un desastre en el Emirates, de donde salió herido de muerte, con Ancelotti a la cabeza. El entrenador italiano no da con la tecla este año y quedó retratado al lado de Arteta, que mostró a Europa un equipazo, mucho más trabajado que el blanco".