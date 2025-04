Ancelotti, límite 11 de mayo

Carlo Ancelotti tiene fecha de caducidad en caso de que el equipo blanco siga en caída libre como viene ocurriendo desde que comenzó 2025.

“Si el Real Madrid pincha en la final de la Copa del Rey y se lleva un varapalo o pierde en la Liga ante el Barcelona, el 11 de mayo el señor Ancelotti no acaba la Liga. Es información”, adelantaba Siro López en ‘El Partidazo de Cope’.

Estancado en sus decisiones

El futuro del técnico italiano se complica pese a tener contrato hasta junio de 2026. La afición madridista empieza a pedir su cabeza harta de la pobreza futbolística del equipo, del nulo espectáculo positivo que ofrece y del sufrimiento permanente en todos los partidos al margen de los resultados.

Un Madrid que cae a plomo a las órdenes del italiano, que se ha estancado en sus decisiones sin probar otras alternativas a las que se agarra de manera constante.

La alineación que puso ante el Arsenal volvió a confirmar que apuesta siempre por lo mismo. Le da igual que la experiencia de esta temporada le lleve la contraria, sigue empeñado en repetir lo que hace y ni la excusa de las lesiones, de tener una plantilla descompensada o un calendario apretado le salva del enfado de la afición y, ahora, también de los medios de comunicación cercanos.

Brasil y Florentino Pérez

La situación empieza a ser extrema para el italiano, tanto que Brasil ha visto la oportunidad de enviar un emisario a Madrid para conocer de primera mano su situación, según adelanta ‘Marca’, y pescar en río revuelto para que acabe siendo el seleccionador de la ‘canarinha’.

Todo indica que Ancelotti no seguirá al frente del equipo blanco la próxima temporada, la duda es cuándo será cesado. Es improbable que renuncie al cargo como ha repetido en contadas ocasiones.

Florentino Pérez tiene un marrón en estos momentos. El problema para el presidente del Real Madrid puede ir a más si el equipo sigue cayendo en picado y el Bernabéu empiece a señalarle como culpable de la situación.

Ancelotti no ha sabido adiestrar al equipo, la afición lo sabe y pide responsabilidades al presidente, que puede acabar sufriendo el rechazo de sus seguidores si no toma medidas gane o no la Copa y, o, la Liga.