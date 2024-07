Ancelotti: "Le encontraré un puesto a Mbappé"

Tras proclamarse campeón de LaLiga y de la Champions League, el Real Madrid inicia una nueva temporada con la flamante incorporación de Kylian Mbappé para reforzar al equipo. Carlo Ancelotti continuará al mando del equipo y ha ha hablado sobre la actualidad de su equipo.

Preguntado por la posición en la que jugará el francés, que compartirá delantera con Vinicius, Rodrygo y Bellingham, Ancelotti se mostró tranquilo y confiado. "Lo pondremos en algún sitio, ya le encontraré un puesto", comentó el técnico blanco este sábado vía streaming en el festival de cine italiano Giffoni Film Festival.

Al respecto de las declaraciones de internacional galo sobre alentar a la población francesa a salir a las calles para votar en contra de la ultraderecha en las elecciones legislativas, Ancelotti comentó: "Cada uno de nosotros tiene sus propios pensamientos que podemos expresar, hay libertad de pensamiento. No es malo expresar tu opinión", afirmó.

Uno de los nombres propios de la temporada pasada fue Jude Bellignham, quien firmó un extraordinario año en su primera temporada como madridista, pero se quedó con la miel en los labios cayendo en la final de la Eurocopa. "Ha sido una sorpresa, pero el mérito está en su genética. Con solo 21 años ha demostrado carácter y una gran pasión, y además tiene la genética a su favor. El campeón lo es por su genética, el entrenamiento sin duda ayuda, pero sobre todo se trata de genética", explicó Ancelotti.

Su futuro y las selecciones

También fue cuestionado por sus planes de futuro y dónde se ve cuando cierre su etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu. "No sé cuándo me voy a retirar. Cuando el Madrid se canse de mí, tendré que pensar qué hacer. ¿Retirarme? No lo sé, por un lado, me gustaría pasar más tiempo con mi familia, viajar, pero si todavía tengo entusiasmo, seguro que encontraré un impulso para continuar", comentó.

¿Entrenar a una selección es una opción para el italiano? "Sinceramente, soy reacio. Prefiero el trabajo que se hace en los clubes porque me gusta tener tiempo para mejorar, vivir el día a día, y eso es difícil en una selección", añadió.

'Carletto' también elogió a la selección española, recientemente campeona de la Eurocopa 2024. "No fue una Eurocopa muy intensa. Muchos equipos llegaron cansados porque acababan de terminar las competiciones. España ganó merecidamente porque jugó como un equipo, sabiendo aprovechar tantos jóvenes talentos junto a viejos campeones", ensalzó.