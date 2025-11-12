Vinicius recupera la felicidad: "Todos le tenemos cariño a Ancelotti, lo cual es importante"

El vestuario del Real Madrid no está en su mejor momento. Xabi Alonso y sus futbolistas no conectan, algo que sí hizo muy visible en el último tropiezo en Vallecas. Uno de los futbolistas que más problemas ha tenido con el tolosarra ha sido Vinicius Jr.

Tras lo ocurrido en el Clásico, nada ha sido igual. El brasileño cruzó una línea y Xabi no lo castigó deportivamente. En cambio, en su llegada a Brasil para el parón, el extremo blanco se ha deshecho en elogios hacia Carlo Ancelotti en una entrevista con la federación: "Creo que con el entrenador estamos evolucionando y desarrollando un estilo de juego consistente. Encontrar ese ritmo para la Copa del Mundo será importante; tenemos pocos partidos hasta entonces, así que todos deben contagiarse del espíritu mundialista y entender que nuestra oportunidad está por llegar".

Jugador y entrenador ganaron dos Champions League juntos en el Madrid y Vini alcanzó su mejor nivel bajo las órdenes del italiano. El brasileño lo conoce muy bien y sabe cuáles son los puntos fuertes de Ancelotti: "Ha seguido haciendo lo mismo que en los demás clubes en los que ha estado. Su trabajo ha consistido en infundir confianza en los jugadores, en motivar a todos para que aprovechen al máximo las fortalezas de cada uno en su mejor posición. Siempre nos dice que quiere ver feliz al pueblo brasileño, volver al fútbol que siempre hemos tenido e intentar ganar el Mundial, que es nuestro mayor objetivo", explicó.

Unas declaraciones donde deja claro lo importante que es el ambiente en el vestuario en un equipo ganador. La temporada que el Madrid ganó la decimocuarta, se vieron constantemente imágenes de un vestuario unido; ahora, según lo que explican desde Madrid, no es tan así: “El ambiente es muy relajado, todos lo aprecian y le tienen cariño, lo cual es importante. Dice que ya tenemos la pasión y la intensidad por la camiseta, y eso facilita las cosas. Que nos dé tranquilidad y nos haga el trabajo más fácil es fundamental. Tenemos que ganar para que todo esto se vea recompensado”.

Brasil lleva desde el 2002 sin ganar una Copa del Mundo y en las últimas ediciones su rendimiento no ha sido el esperado. Este es el gran sueño de la pentacampeona para el Mundial del 2026 y Vinicius cree que pueden volver a reinar: “Son jugadores experimentados que ya han participado en la Copa del Mundo, y esa experiencia es muy valiosa. Creo que el entrenador está armando su equipo, y cada vez que entrenamos juntos, mejoramos nuestra compenetración en la cancha y entendemos mejor lo que busca, tanto en los entrenamientos diarios como en los partidos, para estar preparados cuando llegue el Mundial. Ahora es el momento de cometer errores. En el Mundial hay pocos partidos, y tenemos que estar lo más concentrados posible”.