Ancelotti le 'abre la puerta' a Xabi Alonso: "Es de los mejores del mundo"

El futuro del banquillo del Real Madrid está decidido. Aunque aún no es oficial, Xabi Alonso pondrá rumbo a la capital española para substituir a Carlo Ancelotti al terminar la presente temporada. El pasado viernes, el técnico del Leverkusen hizo oficial en rueda de prensa su salida del club tras dos años y medio plagados de éxitos. Todo a la espera de que el italiano finalice su etapa en Chamartín.

Precisamente, el actual técnico del conjunto blanco fue preguntado por las palabras de Xabi Alonso y su futuro en el banquillo blanco. Aunque Ancelotti no confirmó nada, dejo clara su admiración por el vasco: "He leído que se va del Leverkusen, ha hecho un trabajo fantástico. Tiene todas las puertas abiertas porque es uno de los mejores entrenadores del mundo".

Xabi Alonso dejará el club alemán a final de temporada tal y como confirmó en rueda de prensa, pero según explican desde Madrid, no se incorporará al conjunto blanco hasta el final del Mundial de Clubes. En teoría, será Solari el encargado de dirigir al equipo en Estados Unidos. Tras este torneo, el tolosarra será presentado y preparará la siguiente temporada.

Todo este movimiento en el banquillo ha provocado un ruido que podría molestar y desconcentrar a los jugadores antes del clásico, aunque Ancelotti dejó claro que este tipo de partidos son fáciles de preparar: "No es tan complicado preparar estos partidos. No tienes que motivar a los jugadores, porque ya lo están. Todo lo que pasa al rededor no nos afecta. Estamos bien y con mucha confianza de poder remontar LaLiga".

Este será, si no cambia todo, el último clásico de Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Un duelo clave por el título de Liga, ya que con una victoria, los azulgranas dejarían el campeonato visto para sentencia. Pero los blancos confían en aprovechar el bajón anímico de los culés tras la eliminación en Milán.