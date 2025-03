Ancelotti: "¿Lo de Julián? Es muy raro, hace dos toques"

Todavía sin haberse recuperado de los nervios vividos en un final de partido increíble, Carlo Ancelotti atendió a los medios y no ocultó su felicidad después de que su equipo lograra el pase a los cuartos de final. Tras derrotar al Atlético en penaltis, el siguiente rival de los blancos será el Arsenal de Arteta.

"Es un alivio. Supone mucho. Ha sido un partido difícil y complicado por nuestra parte porque nos marcaron en el primer minuto. Ellos jugaban a defender e intentar contras. Hemos sido bastante pacientes. Es muy complicado encontrar situaciones claras contra el Atlético porque defienden de manera espectacular", explicó el italiano.

Sobre el penalti de Julián Álvarez, Ancelotti se mostró un poco indeciso: "El fútbol... Es muy raro. Lo toca, hace dos toques porque chuta con el derecho y toca con el izquierdo. Es una lotería. Queríamos meter a Endrick como quinto lanzador, pero hemos pensado que Rüdiger era más frío. No he visto a Endrick tan feliz cuando le he dicho de tirar el quinto".

"Teníamos un control bueno en campo contrario. Queríamos acabar el partido antes de los penaltis. Hemos tenido problemas, pero seguimos peleando y luchando como de costumbre en este club", sentenció el técnico.

Las palabras de los futbolistas

Tras el partido, Lucas Vázquez sacó pecho del trabajo del Madrid: "Se dice que los penaltis son una lotería, pero el equipo ha mostrado las ganas que teníamos de pasar. El equipo está siendo criticado y por momentos poco valorado y estamos donde queríamos estar. Hay que entender todo, pero nosotros estamos bien y vamos a luchar hasta el final".

“Una eliminatoria muy jodida. Hicimos un partido regular de local y aquí siempre nos pasa lo mismo. Salimos como si el partido estuviera ganado y en la primera jugada nos meten el gol y nos jodió bastante. Ellos son buenos con ventaja y defendiendo y les dimos ese poder. Los dos equipos estábamos muy cansados, se notó mucho. Gracias a Dios lo pudimos ganar”, explicó por su parte Fede Valverde.

Por último, Courtois explicó tras el partido que fue él el que avisó al colegiado del penalti de Julián Álvarez: "Es un poco mala suerte de Julián. Sentí que la había tocado dos veces y se lo dije el árbitro. No hemos jugado nuestro mejor partido, pero hemos pasado".