Ancelotti: “Para jugar en el Real Madrid hay que chupar banquillo”

Ancelotti se rinde al fútbol que despliega el Barcelona. Dice que le “gusta”, pero también le “encanta” el que juega su equipo, “es cuestión de opiniones”. Insiste en sus quejas contra el calendario que provoca “un desgaste que antes no había”, sobre todo “para preparar los partidos” y que “es otro fútbol” al de su etapa en activo. Si llegan a la final se avecina lío por tener solo dos días respecto al Atlético o Barça, y exige “tres días de descanso”. No garantiza que Lunin juegue la final en caso de eliminar a la Real Sociedad y asegura que “a Endrick solo le sobra la competencia” para ser titular, en el Madrid hay que “chupar banquillo” para hacerlo.

“No me molesta que digan que el Barcelona juega mejor que nosotros. Hay a quien le gusta más la defensa, la presión, el bloque alto o más bajo, los balones largos, la pelea en los segundos balones… hay muchas facetas que nos diferencia y cada cual puede opinar”, subraya el italiano, que enumera así las diferencias entre uno y otro según su manera de entender.

Equipos distintos

“El Barcelona hace un futbol muy bonito, con intensidad. Nuestro fútbol es distinto. A mí me encanta el del Madrid y también me gusta el del Barcelona. Es difícil comparar, tenemos facetas distintas, solo se nos puede comparar si utilizásemos la misma faceta. El estilo depende mucho de las características de los jugadores que tienes y los nuestros son distintos a los del Barcelona. Compararles es casi imposible. Se puede decir que juegan mejor ellos y otros dirán que nosotros. Hay temporadas que cambias tu estilo porque cambian los jugadores y sus características, por eso es imposible mantener una identidad de juego muchos años”, asegura.

Ante la Real Sociedad se juegan llegar a la sexta final del Madrid en 29 años, pocas para un equipo como el blanco. Sería la tercera que ganase como entrenador del Madrid, algo que no ha hecho nadie: “Legar a la final me motiva a mí, al club y a los jugadores. Estamos muy cerca, tenemos una ventaja y el apoyo de nuestra afición, y eso nos motiva más”. Informa que “los jugadores que volvieron de Sudamérica por el parón de selecciones están en buena forma y han recuperado bien. Hay mucha ilusión ante la oportunidad de jugar otra final”.

Será el partido número 50 de los blancos esta temporada, y el italiano lo compara con su etapa de jugador: “Antes no había este desgaste. Este es otro deporte, otro fútbol. Cambia la preparación de los partidos, a lo que se suma la carga con las selecciones. Tengo la esperanza de tener algún día más tiempo para recuperar jugadores y preparar los partidos. Ahora toca aguantar problemas como los que hemos tenido con lesiones graves a los que no recuperaremos hasta el final”.

Descanso antes de la final

No cree que aumentar el staff técnico sea una solución, “porque el gran problema es no tener tiempo de preparar los partidos. Ahora es más reducido, y se amplía con análisis mediante los videos. Se puede ampliar el trabajo con los jóvenes con un trabajo individual más específico”. Dice que ha mirado el calendario en caso de llegar a la final, en la que el Barça o el Atlético, el que se clasifique, tendrá un día más de descanso. “Si, lo he mirado, pero todavía no lo he contemplado porque no estamos en la final. No creo que sea tan importante tener un día más o menos, lo importante es tener el mismo tiempo de descanso, tener tres días”.

Reconoce que este año “el equipo no es tan sólido como en la temporada pasada” y lo achaca a las “las características de los jugadores” que tiene y la manera de que tiene cada uno de dosificarse: “Hablo mucho con los jugadores de esto. Pero estar concentrados al cien por cien en todos los partidos es casi imposible. Este calendario desgasta mucho. De momento, lo hemos hecho bastante bien”.

A vueltas con las quejas arbitrales del Leganés, y que les ha ido mejor desde la carta que lanzó el club contra los colegiados, dijo: “Desde que salió el comunicado hubo tres partidos que nos costaron muchos puntos. Entiendo que el Leganés se queje de una situación gris, pero también nosotros nos podemos quejar de situaciones grises”.

Endrick, Mbappé, Lunin y Enzo

“No sé si Endrick está o no preocupado, pero me parece que no. Está contento, trabaja bien yo estoy encantado. Cuando pueda le daré minutos, porque siempre los ha aprovechado. Ante la Real puede tener opciones de jugar, porque lo ha hecho muy bien en la Copa del Rey”, resaltaba del Pichichi del torneo (4 goles) y explicaba porque no juega más: “Más allá de la competencia no le falta nada para jugar. Tenemos jugados de calidad extrema. La historia de este club dice que los que han sido titulares han chupado banquillo como Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Valverde… Si quieres estar en el Real Madrid tienes que chupar banquillo”.

Ancelotti dijo que Cristiano había sido el mejor jugador al que había entrenado, pero Mbappé lleva el mismo camino: “No sé si Kylian es mejor, es difícil compararlos, son distintos. No sé si Mbappé será capaz de lograr hacer lo que hizo Ronaldo, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Eso significa pueda ser una leyenda como CR7”. Y sobre la posibilidad de que Lunin sea titular si llegan a la final, volvió a hacer un quiebro: “Síiii…, hay que ver…, puede jugar Lunin y Courtois y si se lesionan los dos, Fran; y si no llegamos, no jugará ninguno de los tres”.

Por último, dijo que los que no jugaron contra el Leganés, como Alaba, tienen más opciones de ser titulares ante la Real Sociedad. Que espera recuperar a Mendy para el partido de ida de Champions contra el Arsenal, pero que “Fran está muy bien y aportando mucho”. Por último, habló del canterano Enzo, hijo de Marcelo, al que vio en directo en el derbi de juveniles: “Jugó poco, pero marcó diferencia. No lo conozco mucho pero tiene futuro. Es un delantero muy listo, muy joven, y todo el club tiene mucha ilusión depositada en él”.